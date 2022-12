Radelndes Kind vom Gehweg in Hecke abgedrängt: Polizei sucht Fußgänger

Ob es böse Absicht war, das ist noch nicht geklärt: In Rendsburg soll ein Erwachsener einen mit dem Rad auf dem Gehweg fahrenden Elfjährigen so stark behindert haben, dass der Junge in eine Hecke ausweichen musste und sich dabei leicht verletzte. Die Polizei sucht Zeugen für den Unfall am Freitag.

Rendsburg. Die Polizei sucht für einen Fahrradunfall in Rendsburg, bei dem ein Fußgänger und ein elfjähriger Radfahrer beteiligt waren, Zeugen. Der Unfall ereignete sich am Freitag in der Kolberger Straße in Rendsburg. Das Kind wurde leicht verletzt.

Nach Angaben der Polizei hat sich der Unfall am Freitag, 2. Dezember, um 7.35 Uhr in der Kolberger Straße auf dem dortigen Fußgängerweg ereignet. Der elfjährige Junge hatte mit seinem Rad den rechten Gehweg der Kolberger Straße aus Richtung Stargarder Straße befahren.

Unfall in Rendsburg: Fußgänger streckte plötzlich sein Arm aus

Ein Fußgänger, der dem Kind entgegen kam, soll – kurz bevor der Radfahrer vorbeifahren wollte – seinen linken Arm ausgestreckt haben. „Um einen Zusammenstoß zu verhindern, riss der Junge den Lenker nach links und fuhr in eine Hecke. Dabei stürzte er und verletzte sich leicht am Arm“, so die Pressestelle der Polizeidirektion.

Die Polizei teilte weiter mit, dass der Fußgänger im Anschluss weitergegangen sein soll, ohne sich um den gestürzten Elfjährigen zu kümmern. Weitere Details zum Erwachsenen sind nicht bekannt. Die Polizei in Rendsburg sucht jetzt nach diesem unbekannten Fußgänger. Weiter werden auch Zeugen gesucht, die den Vorgang beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 04331/2080 entgegen.