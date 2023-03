﻿Kindergarten im Baugebiet Schiefkoppel: Träger „Pädiko“ kommt zum Zug

Wenn alles klappt, könnten im Herbst 2024 die ersten Kinder in den neuen Kindergarten einziehen: Darum gab die Ratsversammlung in Eckernförde nun grünes Licht für den künftigen Träger der Einrichtung im Neubaugebiet Schiefkoppel.

Der Verein „Pädiko“ unterhält in der Region bereits mehrere moderne Kindergärten. Darunter auch diesen in Kronshagen. (Archivbild)

Eckernförde. Die abschließende Entscheidung für den künftigen Betreiber des geplanten Kindergartens im Baugebiet Schiefkoppel im Süden von Eckernförde ist gefallen. Der Träger „Pädiko – Verein für pädagogische Initiativen und Kommunikation“ mit Sitz in Kiel wird die neue Kita in dem teils noch im Bau befindlichen Neubaugebiet aufbauen und betreiben. Dies hatte sich bereits im Vorfeld in den politischen Gremien der Stadt abgezeichnet und wurde am Montag von der Ratsversammlung abschließend bestätigt. Wenn alles klappt, können ab Ende kommenden Jahres in dem Kindergarten insgesamt vier Gruppen mit 25 Plätzen für Kinder unter drei Jahren und 30 Plätzen für Kinder über drei Jahren zur Verfügung stehen.

Höchste Punktzahl für Träger „Pädiko“

Wie die Vorsitzende des Sozialausschusses Heinz-Michael Kornath (CDU) sagte, sei die Entscheidung zugunsten von „Pädiko“ eindeutig gewesen. Demnach hatte eine überfraktionell besetzte Arbeitsgruppe im Ausschuss ein Punktesystem entwickelt, nach dem die fünf Bewerber für den Betrieb des Kindergartens – darunter auch Brücke und Arbeiterwohlfahrt – bewertet wurden. „Pädiko hatte im Vergleich mit den anderen Bewerbern mit Abstand die meisten Punkte bekommen und erhielt fast volle Punktzahl“, so Kornath. Laut Beschlussvorlage habe Pädiko 137 von 143 Punkten erreicht, „mit einem hohen Abstand zum Zweitplatzierten mit 113 erreichten Punkten.“

Erfahrung mit Kindergärten in der Region

Der künftige Träger „Pädiko“ unterhält in der Region – vor allem in der Landeshauptstadt – bereits 25 Betreuungseinrichtungen und stellt nach eigenen Angaben die individuelle Entfaltung der Kinder sowie die Elternbeteiligung und deren Mitverantwortung in den Mittelpunkt seiner Arbeit. „Von ihren individuellen Bedürfnissen aus starten Kinder die Entdeckungsreise in ihre eigene Welt. Auf diesem Weg werden sie wertgeschätzt, begleitet, ermutigt, Neuem zu begegnen und sich selbst frei zu entfalten“, heißt es im pädagogischen Konzept des freien Trägers.

Aus dem aktuellen Kindertagesstättenbedarfsplan des Kreises geht hervor, dass es in Eckernförde derzeit 390 Plätze für Kinder bis drei Jahre sowie weitere 510 Plätze für Kinder zwischen drei und sechseinhalb Jahren gibt. Zu den derzeitgen Trägern der Einrichtungen im Ostseebad gehören: das Zentrum für Kirchliche Dienste, die Brücke Rendsburg-Eckenrförde, die dänische Jugendorganisation in Südschleswig, der Verein für Waldorfpädagogik, die Kirchengemeinde Borby sowie die Stadt selbst. Auch der Träger Pädiko ist in Eckernförde nicht unbekannt. Er betreut bereits mehrere altersgemischte Gruppen im Kindergarten „Marinekäfer“ der Bundeswehr in Eckernförde.

Die Nachfrage nach zusätzlichen Kindergartenplätzen in Eckernförde bleibt hoch. Sozialausschuss-Chef Kornath unterstrich in der Ratsversammlung, dass vor allem Plätze für Kinder unter drei Jahren von vielen Eltern weiterhin dringend gesucht würden.