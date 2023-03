﻿„Zumindest auskömmlich leben“: Tagesmutter aus Osdorf kritisiert Kita-Gesetz

Osdorf. „Sollen wir nochmal zu den Lämmchen?“, fragt Meike Onusseit. Sofort lässt ein kleines Händchen den Matsch fallen, in dem es gerade herumgebuddelt hat. Ja, unbedingt. Und dann auch nochmal auf den Traktor. Meike Onusseit ist unter dem Namen „Lütt & Plietsch“ Tagesmutter in Osdorf. Fünf Kleinkinder betreut sie zurzeit. Am liebsten verbringt sie die Zeit draußen. So wie an diesem Vormittag, an dem sie und ihre Schützlinge bei Hobby-Schafhirte Micha die neugeborenen Lämmer besuchen dürfen.

Solche Betreuungsplätze bei Tagesmüttern und Tagesvätern – oder wie sie offiziell heißen: Kindertagespflegepersonen (KTPP) – sind gefragt. Werdende Eltern rufen bei Meike Onusseit teilweise schon an, wenn sie gerade mal im zweiten oder dritten Monat schwanger sind. Noch bevor sie Freunden und Familie Bescheid geben, sind sie bereits auf der Suche nach einem Betreuungsplatz.

Meike Onusseit macht den Job mit Leidenschaft. So geht es eigentlich allen, meint sie. Doch trotzdem und trotz der großen Nachfrage denken immer mehr KTPP darüber nach, wie lange sie sich ihren Beruf noch leisten können.

Kindertagespflege: Preise regelt das Kita-Gesetz

Kindertagespflege ist kein Ausbildungsberuf, die Qualifikation erhält man in Kursen und Fortbildungen. Tagesmütter und Tagesväter unterliegen einer besonderen Form der Selbstständigkeit: Sie legen ihre Stunden selber fest, nicht jedoch ihre Preise. Das tut das Kita-Gesetz.

Das Einkommen einer Kindertagespflegeperson setzt sich aus einem Anerkennungsbetrag für die pädagogische Leistung und einer Sachaufwandpauschale zusammen. Vor der Einführung des neuen Kita-Gesetzes 2020 konnten KTPP außerdem einen Zusatzbetrag nehmen, um Kosten zu decken. Das ist jetzt nicht mehr möglich. Die Idee dahinter: Alle Eltern im Land sollen den gleichen Preis für die Betreuung ihrer Kinder zahlen.

Die Deckelung des Elternbeitrages, betont Meike Onusseit, wollen sie nicht kritisieren. „Ich finde es sehr gut, dass die Eltern nicht zu viel bezahlen müssen“, sagt sie. Doch die vom Land angesetzten Mindeststandards hätten sich im Alltag als zu niedrig erwiesen. Kreise und kreisfreie Städte können auf Grundlage des Gesetzes zwar Zusatzleistungen gewähren, täten das aber kaum oder nur unzureichend.

Verband: Beträge steigen nicht schnell genug angesichts Inflation

Das Problem sehen Meike Onusseit und ihre Kolleginnen vom Landesverband für Kindertagespflege derzeit vor allem im Artikel 55 des Kita-Gesetzes, der eine Erhöhung der Beträge festlegt. Die Sachkostenpauschale soll so jährlich linear um 2,26 Prozent steigen. Bei den derzeitigen Preisentwicklungen reiche das nicht aus, stellt der Landesverband in einer Stellungnahme fest. Stattdessen fordern sie eine dauerhafte Anpassung an den Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD).

Ein weiteres Problem: Für sämtliche Arbeiten, die über die Kinderbetreuung hinaus anfallen, sei es Aufräumen und Putzen, Buchführung und Elterngespräche oder Besorgungen erledigen, sind für die KTPP täglich zwölf Minuten angesetzt. Alles, was man in der Zeit nicht schafft, wird also unentgeltlich in der Freizeit erledigt. Früher hat Meike Onusseit abends bis 23 Uhr in der Küche gestanden und gekocht. „Alleine das Einkaufen dauert ja länger als zwölf Minuten.“ Inzwischen kann sie sich das nicht mehr leisten. Jetzt kommt das Essen von einem externen Caterer, der einen Vertrag direkt mit den Eltern geschlossen hat. „Zum Glück habe ich sehr verständnisvolle Eltern“, sagt Meike Onusseit.

Tagesmütter sind häufiger krank, als das Gesetz mit einrechnet

Auch Krankheitstage seien im Gesetz zu wenige angesetzt. Im Anerkennungsbetrag sind zurzeit 15 Tage eingerechnet. Dabei bräuchten KTPP laut Statistiken im Jahr rund 26 Krankheitstage.

Im Kreis Rendsburg-Eckernförde hat Meike Onusseit Glück gehabt. Hier gibt es 30 Ausfalltage – ob für Fortbildung, Urlaub oder Krankheit – oben drauf. Glücklicherweise sei sie mit einem guten Immunsystem gesegnet, so Meike Onusseit, sie ist bisher seit ihrem Wohnortwechsel nach Osdorf 2020 nur einmal krank gewesen, Corona erwischte sie. Doch für viele Kollegen würden die wenigen Tage zum Problem. Da sie mit dem aktuellen Anerkennungsbetrag kaum Rücklagen bilden können, könnten sich viele nicht leisten auszufallen. „Sie arbeiten auch mit Schnupfen und Fieber.“

„Kindertagespflegeperson wird man nicht, um reich zu werden, das ist klar. Aber wir müssen zumindest auskömmlich leben können“, appelliert Meike Onusseit. Und stellt fest: „Wenn es irgendwie geht, will ich nie wieder in einem anderen Job arbeiten.“