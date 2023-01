Noch hat die Kirche Altenholz zwei Pastoren: Okke Breckling-Jensen und Dirk Große. Sie haben die Gemeinde bei Kiel geprägt, gehen aber in den nächsten Jahren in Ruhestand. Das hat Folgen.

Altenholz. Es ist ein erster Schritt in neue Strukturen: Die Kirchengemeinde Altenholz wechselt den Kirchenkreis. Die Predigt dazu hält am Sonntag, 8. Januar, in der Kirche Altenholz Bischof Gothart Magaard vom Sprengel Schleswig und Holstein. Der Gottesdienst im Eivind-Berggrav-Zentrum beginnt um 10 Uhr in der Stifter Allee 2.