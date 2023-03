﻿ Nortorf und Bordesholm: Viele Hände basteln schon an der Kinderbibelwoche

In den Osterferien feiern Kirchengemeinden in Bordesholm und Nortorf die Kinderbibelwoche. Was Kinder am Altar und in den Gemeindehäusern erwartet.

Die Kinderbibelwoche startet in Nortorf. Das Team trifft sich seit Wochen. Wie sieht es in anderen Gemeinden aus?

Nortorf. Das Team um Diakonin Silke Kröger von der Kirchengemeinde St. Martin in Nortorf bereitet die Kinderbibelwoche 2023 vor. In den Osterferien vom 17. bis zum 23. April sind Kinder zwischen vier und zwölf Jahren willkommen. In der Christuskirche in Bordesholm startet das Angebot schon am 12. April.

In Nortorf laden 15 Teamer von Montag bis Freitag, 17. bis 21. April, jeweils von 14 bis 17 Uhr Kinder zwischen vier und zwölf Jahren in die St. Martin Kirche und das Gemeindehaus Markushaus, Niedernstraße 2, zur ökumenischen Kinderbibelwoche. „Wir beginnen mit einer Andacht“, erzählt Diakonin Silke Kröger. „Und es gibt ein kurzes Theaterstück, in dem immer der Briefträger Fridolin eine Nachricht überbringt.“

Kinderbibelwoche in Nortorf: Jeder Tag beginnt mit einer Andacht in St. Martin

In Kleingruppen soll rund ums Thema „Geschichten von Jesus“ gesungen, gespielt, gegessen, gebastelt, getobt und gelacht werden. Jedes Kind erhält ein T-Shirt und jeden Tag einen Snack. „Am Sonntag, 23. April, beschließen wir die Kinderbibelwoche im Familiengottesdienst um 10 Uhr“, berichtet Silke Kröger. Im Anschluss soll es ein gemeinsames Essen geben.

Anmeldeformulare sind auf der Homepage der Kirchengemeinde Nortorf und im Kirchenbüro, Niedernstraße 2, in Nortorf zu finden, eine Anmeldung ist auch unter der E-Mail jugend@kirchengemeindenortorf.de bis zum 2. April möglich. Kosten: 15 Euro.

Kinderbibelwoche in Bordesholm: Alles dreht sich ums Thema „Mensch Jesus“

In der Christuskirche Bordesholm läuft die Kinderbibelwoche von Mittwoch bis Sonnabend, 12. bis 15. April, jeweils von 9 bis 12 Uhr. Gemeindepädagoge Tino Spethmann lädt Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren ein: Es geht um das Thema „Mensch Jesus“.

Auch in Bordesholm bringt dazu jeden Tag ein Briefträger spezielle Post vorbei. Es gibt Lieder, Gebete, ein Anspiel als Impuls, nach dem Frühstück stehen Kindern Spiel- und Erlebnisstraßen offen. Ob Toben, Experimentieren oder Buch lesen: Alles geht im und rund ums Gemeindehaus. Anmeldungen sind bis zum 10. April im Kirchenbüro, Bahnhofstraße 60, in Bordesholm möglich. Kosten: 15 Euro. Eine Extra-Betreuung ab 8.30 und bis 13 Uhr ist möglich (pro Kind 15 Euro extra).