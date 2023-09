﻿Kirchenaustritte: In Eckernförde sind jetzt Mitglieder und Kritiker gefragt

Eckernförde. Die Kirche leidet unter Mitgliederschwund. Das ist nichts Neues. Doch in Eckernförde wollen die beiden großen Kirchengemeinden Borby und St. Nicolai jetzt dazu Stimmen aus der Bevölkerung hören. Unter dem Titel „In or out“ gehen Pastoren und Gemeindemitglieder am Sonnabend, 23. September, vor der St.-Nicolai-Kirche ins Gespräch, um Anregungen für die künftige Gemeindearbeit zu bekommen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Deutschland-Trend der Kirchenaustritte macht vor Eckernförde nicht halt. Jedes Jahr kehren Menschen der Kirche den Rücken, und weit weniger treten ein. „Kirchenmitglieder stellen nicht mehr die Mehrheit in der Bevölkerung“, stellt Pastor Michael Jordan fest. Zwischen Ein- und Austritten klafft eine Schere: In St. Nicolai lag die Zahl der Eintritte in den vergangenen zwei Jahren im einstelligen Bereich, dem gegenüber verließen insgesamt gut 200 Mitglieder die Gemeinde.

Mehr Sterbefälle als Taufen

Gleichzeitig gibt es mehr Sterbefälle als Taufen. In der Folge sank die Mitgliederzahl in St. Nicolai seit 2020 um rund zehn Prozent auf gut 5000 Kirchen-Angehörige. „Die Entwicklung ist eindeutig“, sagt Jordan. Doch welche Konsequenzen zieht man daraus? Hierüber wollen die beiden Kirchengemeinden St. Nicolai und Borby mit der Bevölkerung am Markttag ins Gespräch kommen. „Es geht hier nicht um Mitgliederwerbung oder Missionierung – die Kernbotschaft ist: Wir hören zu“, so der Pastor.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dabei sind sowohl Kirchenmitglieder als auch Kritiker sowie Menschen, die zwischen Ein- oder Austritt schwanken, als Gesprächspartner erwünscht. Auf der anderen Seite stehen zwei Pastoren, ein Kirchenmusiker, zwei Gemeindemitglieder und eine Praktikantin an den Tischen vor der St.-Nicolai-Kirche. Sie alle haben ihre eigene Geschichte, warum sie den Weg in die Kirche gefunden haben.

In der Kirche einen Anker gefunden

Für den Borbyer Kirchenmusiker Heiko Henrich ist es die Offenheit und die Freiheit, in der protestantischen Kirche den Glauben zu leben, für den er steht. Mitglied Magda Franzke ist zur Corona-Zeit wieder in die Kirche eingetreten. „Das hatte ich mir fest vorgenommen, wenn alles gut verläuft.“ Je älter sie werde, so Franzke, umso wichtiger sei es für sie, einen Anker und Ruhepol zu haben. In einer schnelllebigen Zeit habe sie den in der Kirche gefunden.

Die St.-Nicolai-Kirche – hier bei einer Lichtinstallation – ist offen für neue Wege. So ist sie inzwischen auch Spielort für das Naturfilmfestival Green Screen. © Quelle: Klaus Kaiser/Archiv

Die junge Generation vertritt beim Meinungsaustausch die 21-jährige Gemeindepraktikantin Vivian Schneider, die in München Theologie studiert. Die Austritte träfen auch die Studierenden massiv, sagt sie. Umso spannender sei es, auf dem Kirchplatz einmal zuzuhören und nicht nur etwas über nüchterne Zahlen zu lesen. Motor für ihren eigenen Berufswunsch sei es gewesen, bei Menschen etwas zu bewegen, sagt die junge Praktikantin.

Auf der Suche nach neuen Modellen

Dienstliches Interesse hat Maike Bendig an den Gesprächen. „Bei uns laufen Überlegungen, wohin sich die Gemeinden entwickeln müssen, was Menschen von ihnen erwarten und welche Angebote sie wahrnehmen“, sagt die Pastorin für Personal- und Gemeindeentwicklung im Kirchenkreis Rendsburg-Eckernförde. Entsprechend sei man auf der Suche nach neuen Modellen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Allerdings gibt es keinen Masterplan für die Zukunft von Kirche, weiß Pastor Jordan. Ihm ist bewusst, dass sich Trends nur schwer aufhalten lassen. „Das hindert aber niemanden, fröhlich und frei Kirche zu leben und Menschen einzuladen, dabei mitzumachen“, so der Seelsorger.

„In or out“ – Gespräche über Erwartungen an Kirche, Sonnabend, 23. September, 10 bis 13 Uhr auf dem Kirchplatz vor der St.-Nicolai-Kirche in Eckernförde.

KN