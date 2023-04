﻿Diplommusikerin als neue Kirchenmusikerin

Kirchengemeinde Gettorf

In der Gettorfer Kirchengemeinde ist eine Stelle für eine Kirchenmusikerin vakant. Eine Bewerberin stellt sich am 23. April beim Gottesdienst in der St. Jürgen Kirche vor.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket