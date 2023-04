﻿Kirchenkreis Altholstein bietet 13. Orgelreihe: Der Eintritt ist frei

In zehn Gotteshäusern im Kirchenkreis Altholstein sind im Frühsommer Orgelkonzerte vorgesehen. Die Besucherinnen und Besucher können den Musizierenden kostenfrei zuhören. Eröffnet wird die 13. Orgelserie in der Klosterkirche in Bordesholm.

In der Klosterkirche in Bordesholm wird die 13. Orgelreihe des Kirchenkreises Altholstein eröffnet.

Bordesholm. Die mittlerweile 13. Orgelreihe des Kirchenkreises Altholstein startet am Sonntag, 30. April. Das Motto lautet: „Chromatissimo - auf der Suche nach mehr“. Von Ende April bis Anfang Juni erwarten das Publikum virtuose und fordernde Klänge in zehn evangelischen Kirchen, teilte Jürgen Schindler, Pressesprecher des Kirchenkreises Altholstein mit.

Ein Stück wird bei jedem der zehn Konzerte gespielt: Als Paradebeispiel für chromatische Orgelmusik haben sich die Kantorinnen und Kantoren der Kirchen das große Praeludium in e-Moll von Nicolaus Bruhns ausgesucht, so Schindler weiter. Das weitere Programm liegt ganz in der Hand der einzelnen Interpreten und könnte kaum unterschiedlicher sein.

In der Klosterkirche Bordesholm spielt Max Reger eine Rolle

Den Anfang macht in Bordesholm Günter Brand am Sonntag, 30. April, in der Klosterkirche. Bei seinem Konzert um 17 Uhr greift der Kantor auf Werke von Max Reger zurück, die die „Grenzen der Tonalität“ ausreizen. Denn dafür steht die „Chromatik“, der sich die Konzertreihe widmet: Für eine gefühlsintensive Wirkung, die auch Schmerz auszudrücken vermag.

Seit 2015 ist Günter Brand Kantor in Bordesholm, hier am Klavier. Am 30. April eröffnet der Organist in der Klosterkirche die 13. Orgelreihe des Kirchenkreises Altholstein. © Quelle: Veronika Sawicki (Archiv)

Um das zu erreichen, wird eine Oktave in zwölf gleiche Halbtonschritte unterteilt, dieses Stilmittel kannten schon die alten Griechen.

Bad Bramstedt: Sonate von August Gottfried Ritter

In Bad Bramstedt hat Ulf Lauenroth eine Sonate des kaum bekannten mitteldeutschen Komponisten August Gottfried Ritter (1811-1885) ausgegraben. Er präsentiert dieses und weitere Werke am Freitag, 26. Mai, um 20 Uhr in der Maria-Magdalenen-Kirche. Was am Spieltisch der Orgel passiert, wird live auf eine Leinwand im Altarraum übertragen.

Kaltenkirchen: Daniel Zimmermann spielt in der Michaeliskirche

Das ist auch in Kaltenkirchen geplant: Beim Spielen zusehen können die Besucherinnen und Besucher dort Daniel Zimmermann. In der Michaeliskirche führt der Kantor am Sonntag, 21. Mai, um 18 Uhr Werke von Bach, Mendelssohn Bartholdy und César Franck auf. In Henstedt-Ulzburg spielt am Freitag, 12. Mai, in der Kreuzkirche Martin Hageböke.

Zwei Gastspiele in Neumünster, ein Konzert in Rickling

In Neumünster verspricht Sven Thomas Haase am Sonnabend, 13. Mai, ab 19 Uhr in der Anscharkirche eine „Entdeckungsreise durch die facettenreiche Welt der Orgelmusik“. Sein Kollege an der Vicelinkirche, Karsten Lüdtke, verschreibt sich in seinem Konzert am Pfingstmontag, 29. Mai, ab 18 Uhr ganz den barocken Komponisten Bach, Buxtehude und Bruhns. In der evangelischen Kirche in Rickling tritt am Pfingstsonntag, 28. Mai, um 17 Uhr Marie Sophie Goltz auf.

Abschlusskonzert in der Vicelinkirche Kiel

Reinfried Barnett lässt in Kiel Stücke von Franz Liszt und Charles-Marie Widor lebendig werden - am Sonntag, 14. Mai, ab 17 Uhr in der St. Birgitta-Thomas-Kirche im Stadtteil Mettenhof.

Am Sonnabend, 20. Mai, ab 19 Uhr spielt im Eivind-Berggrav-Zentrum in Altenholz Yvette Schmidt. Das Abschlusskonzert der 13. Orgelreihe ist mit Falk Schneppat am Sonntag, 4. Juni, um 17 Uhr in der Vicelinkirche Kiel geplant.

Programm liegen in allen zehn Kirchen aus

Der Eintritt zu allen Konzerten ist frei. Bei den meisten Aufführungen können die Gäste im Anschluss bei einem Getränk mit den Interpretinnen und Interpreten ins Gespräch kommen. Das Programmheft der 13. Altholsteiner Orgelkonzerte liegt in allen teilnehmenden Kirchen aus.