﻿Segen unter freiem Himmel: 20 Tauffeste im Kirchenkreis geplant

Taufen am Meer, wie hier an der Kieler Förde, haben eine ganz besondere Atmosphäre.

Am See, am Meer, im Freibad oder im Pastoratsgarten: An ganz unterschiedlichen Orten finden diesen Sommer Tauffeste im Kirchenkreis Rendsburg-Eckernförde statt. Alles, was man dazu wissen muss.

