﻿Kirchenwagen zurück am Eckernförder Strand: Ort für Gebet, Gespräch und Gottesdienst

Sicherheitscheck der Badestelle

Die Badesaison am See in Bordesholm startet wie in vielen Kommunen am 1. Juni. Der Kreis Rendsburg-Eckernförde hat die Wasserqualität aller 75 Badestellen im Auge. In Bordesholm hat mit den ersten warmen Tagen auch gleich die Algenblüte begonnen. In dieser Woche war ein Sicherheitscheck.