Die Ergebnisse der Kirchenwahl im Kirchenkreis Rendsburg-Eckernförde stehen fest. Wer in den 31 evangelischen Gemeinden ins Ehrenamt gewählt wurde, darf im Januar seinen Dienst aufnehmen.

Rendsburg. Rund 97 500 wahlberechtigte Christen im Kirchenkreis Rendsburg-Eckernförde waren Ende November zur Kirchenwahl der Nordkirche aufgerufen. Jetzt liegen die Ergebnisse vor. Die Auswertung zeigt: Lediglich zwischen 4,4 und 18,8 Prozent der Stimmberechtigten folgten dem Ruf und kamen in die Kirchen und Gemeindehäuser, um ihre Stimme abzugeben. Wie der Kirchenkreis Rendsburg-Eckernförde mitteilte, lag der Anteil an Briefwählern in diesem Jahr jedoch in vielen Gemeinden über dem von vor sechs Jahren.