﻿Von Orgelmatinee bis Jazz: Das bringt der kirchliche Kultursommer in Eckernförde

Eckernförde. Der Sommer in den Kirchen von Eckernförde wird musikalisch. Die evangelischen Gemeinden Borby und St. Nicolai haben gemeinsam ein Programm auf die Beine gestellt, das insgesamt 15 Konzert umfasst. Die Spannweite reicht von der Orgelmatinee über Folk und Jazz bis zur Kammermusik.

„Wir versuchen, den Bogen über unterschiedliche Stilrichtungen zu spannen“, sagt St. Nicolais Kirchenmusikdirektorin Katja Kanowski. Dabei hätten beide Eckernförder Kirchengemeinden ihre jeweiligen Stärken und Besonderheiten mit eingebracht. Laut Borbys Kirchenmusiker Heiko Henrich ist es der inzwischen dritte gemeinsame Kultursommer in Eckernförde. Kooperationspartner ist auch die Touristik, die Anfang September ein Kunst- und Kulturfest im Kurpark plant.

Sommerkonzert-Auftakt mit dem UnoDuoTrio

Den Auftakt der Sommerkonzerte bildet am Donnerstag, 15. Juni, ein Kammerkonzert des UnoDuoTrios in der St.-Nicolai-Kirche. Dieses und alle folgenden Konzerte beginnen jeweils um 19 Uhr. Die Matineen starten bereits um 11 Uhr. Zu vielen Veranstaltungen ist außerdem für die Pause ein Catering geplant mit kleinen Leckereien und Getränken. „Das Ganze soll ein bisschen Festivalcharakter haben“, sagt Kanowski.

Anke Siemsen, Heiko Henrich und Katja Kanowski (v. li.) vom Veranstaltungsteam der kirchlichen Sommerkonzerte in Eckernförde. © Quelle: Christoph Rohde

Am Freitag, 16. Juni, geht es weiter mit dem Singer/Songwriter Andi Weiß, der in der Borbyer Kirche in einem Benefiz-Konzert zu erleben ist. Am 26. Juni lässt der Eckernförder Posaunenchor seine Lieder auf dem Kirchplatz St. Nicolai erklingen und am 30. Juni spielt das Duo Breier/Helmentag (Klarinette und Klavier) in der Borbyer Kirche. Am 7. Juli, kommt der Ozean-Pianist Markus Jan Weber mit einem Wunschkonzert zur St.-Nicolai-Kirche und am 14. Juli, erklingt die irische Harfe von Hillary O’Neill in der Borbyer Kirche.

Kirchengemeinden Borby und St. Nicolai wachsen zusammen

Der gemeinsame Kultursommer ist ein weiterer Schritt des Zusammenwachsens der beiden Kirchengemeinden Borby und St. Nicolai. „Wir sind in guten Gesprächen“, sagt Pastor Dirk Homrighausen. Für einen gemeinsamen Haushaltsplan und letztlich eine Fusion bedürfe es allerdings noch eines Beschlusses. Inhaltlich werde das Bewährte weitergeführt. „Wir stimmen uns aufeinander ab“, so Homrighausen. Die Idee einer gemeinsamen Konzertreihe war auch durch öffentliche Proben während der Corona-Zeit auf dem Kirchplatz entstanden.

Die Kammerphilharmonie Köln tritt am 4. August in der Borbyer Kirche mit dem Programm „Klassik überall“ auf. © Quelle: hfr

Die weiteren Konzerte: 15. Juli Orgelmatinee mit festlicher Barockmusik (St. Nicolai), 21. Juli Malte Vief mit einem Gitarren-Crossover (Borby), 22. Juli Matinee mit dem Kammerchor Marburger Vokalisten (St. Nicolai), 4. August Kammerphilharmonie Köln „Klassik überall“ (Borby), 11. August The Bright Side, Folk-Pop aus Eckernförde (St. Nicolai), 25. August Hands’n’Wood electrified (St. Nicolai), 1. September Jazz in der Kurmuschel mit Henrich & Friends (Kurpark), 8. September Saxofon und Orgel von Jazz bis Klassik (Borby) und 15. September St.-Nicolai-Chöre Eckernförde und Flensburg (St.-Nicolai-Kirche).

Während St. Nicolai teils auf Open Air auf dem Kirchplatz und bei freiem Eintritt auf Spenden setzt, kosten die Konzerte in Borby meist zehn Euro. Unter www.kircheborby.de gibt es weitere Infos zum Kultursommer.

