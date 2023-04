﻿Kita Mielkendorf besteht 50 Jahre, Erweiterung steht an

Mielkendorf. Eine Krone, ein Vorhang in goldener Farbe und eine 50, bei der ebenfalls die Farbe Gold dominiert: Die Kita Mielkendorf feiert in diesen Tagen ihren 50. Geburtstag mit vielen Aktionen für die Kita-Kinder und einem großen Fest für die Angehörigen und Freunde am Freitag. Dabei ist Stillstand keine Option: Die Zeichen stehen auf Erweiterung des gemeindlichen Kindergartens.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Seit zehn Jahren ist Stefanie Fliege Teil der Kita, seit sechs Jahren leitet die 37-Jährige die Betreuungseinrichtung in Mielkendorf, in der zurzeit 65 Kinder betreut werden. „Wir haben eine altersgemischte Gruppe, zwei Elementargruppen und eine Krippengruppe“, zählt Fliege auf.

Kita-Betreuung seit 50 Jahren in Mielkendorf

Die Betreuungszeit ist zwischen 7.30 und 16 Uhr, ein Mittagessen wird angeboten. „Knapp 50 Kinder nehmen am Essen teil“, so Fliege. 14 Mitglieder hat das pädagogische Team, das sich um die Kinder kümmert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dazu gehört Erzieherin Cinja Gelbke. Am Dienstag engagiert sie sich bei der Gestaltungsaktion, bei denen das Bemalen der Shirts im Mittelpunkt stand. „Wir haben T-Shirts mit dem Aufdruck 50 Jahre Kita Mielkendorf, die von den Kindern selbst gestaltet werden können“, erläutert Fliege.

Die fünfjährige Marlene ist mit viel Eifer dabei, bunt soll es sein, wenn es fertig wird. Ylvi ist noch etwas sparsamer beim Einsatz der bunten Stifte, am Nachbartisch sind Ben und Leonie ebenfalls dabei, sich nach bunten Stiften und passenden Motiven für das Bemalen ihrer Shirts umzusehen.

„Bei einer anderen Gestaltungsaktion werden Gummistiefel mit Hornveilchen bepflanzt“, fügt Fliege hinzu. Die Erklärung geht in Richtung von Bürgermeisterin Britta Jensen (BGM), die zu einer kleinen Stippvisite im Kindergarten vorbeikommt.

Jensen kennt die Kita Mielkendorf sozusagen aus eigener Erfahrung – auch ihre Kinder waren dort. „Wir haben immer viel Wert auf eine tolle Betreuungseinrichtung in der Gemeinde gelegt“, betont Jensen. Dazu habe auch die Einrichtung der Krippengruppe im Jahr 2011 gehört.

„Es wurde immer wieder umgebaut, angebaut und auch für die Zukunft gibt es Pläne“, so Jensen. Da der Platzbedarf von Grundschule, Betreuter Grundschule sowie der Kita – die drei Einrichtungen teilen sich das Gelände in der Dorfstraße mit der Feuerwehr – in der Vergangenheit immens gestiegen ist, hat die Gemeinde bereits Entscheidungen getroffen.

Nach Weggang der Feuerwehr steht Erweiterung an

Am Ortsrand ist eine Fläche angekauft worden, auf der Bauhof und Freiwillige Feuerwehr ihr neues Zuhause finden sollen. Danach ist dann Platz für eine Erweiterung von Schule und Kita – „Für die Kita denken wir bereits länger über einen Anbau nach“, fasst Jensen die Überlegungen aus der Gemeindevertretung mit wenigen Worten zusammen. „Wir benötigen dringend Platz für eine weitere Gruppe, der Bedarf in der Gemeinde ist da“, so Stefanie Fliege.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Doch noch geht es um die aktuellen Pläne – und zwar die für die Feiern anlässlich des 50. Geburtstags der Betreuungseinrichtung in Mielkendorf. „Wir freuen uns schon sehr auf die Feier am Freitag für Freunde, Verwandte und Familien. Dabei werden auch der Jugendbeirat und die Jugendfeuerwehr dabei sein“, so Fliege.

Lesen Sie auch

Für Britta Jensen steht fest: „Das ist eine tolle Gemeinschaftsaktion in der Gemeinde.“