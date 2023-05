Fast 200 fehlen: Bordesholm ringt um neue Kita-Plätze

Bordesholm/Wattenbek. Die Schaffung neuer Kita-Plätze steht im nächsten Sozialausschuss in Bordesholm im Mittelpunkt. Mittelfristig könnten neue Plätze in der Kita am See in der Eidersteder Straße entstehen. Klaus Elwardt, Eigentümer der ehemaligen Fabrik, hat der Gemeinde ein Angebot für zusätzliche Räume gemacht. Außerdem will die evangelische Christuskirchengemeinde ihre Einrichtung an der Kirche in der Bahnhofstraße 60 erweitern. Details sollen auch in der Sitzung am Mittwoch erörtert werden.

In der Region Bordesholm fehlen in den nächsten zwei Jahren 187 Kitaplätze. Diese Anzahl hatte Amtsdirektor Marco Thies im Amtsausschuss im Dezember 2022 genannt und die Schaffung neuer Plätze angemahnt. Gleichzeitig hatte er eine Vereinbarung vorgestellt, nach der die Angebotsgemeinden Bordesholm, Wattenbek, Brügge und Mühbrook bei ihren Kitakosten nach dem Solidarprinzip unterstützt werden sollen. Diese Vereinbarung, nach der die Kommunen auch für die Schaffung neuer Plätze Geld von den anderen zehn Kommunen aus dem Amt erhalten können, ist aber noch nicht in Kraft getreten. Damit ist vermutlich erst im Herbst zu rechnen.

Bordesholm: Zweite Außengruppe im Möhlenkamp im August

Bei der Problemlösung sind die Gemeinden derzeit in Verhandlungen und Beratungen. In Bordesholm wird bei der Kita Möhlenkamp nach den Sommerferien im August eine weitere Außengruppe eingerichtet. Das teilte Bürgermeister Ronald Büssow (SPD) auf Nachfrage unserer Redaktion mit. „Zudem warten wir auf die Umbaugenehmigung für die ehemalige Außenstelle des Kreisgesundheitsamts neben der Lindengrundschule in der Schulstraße“, so der Gemeindechef. Dort soll eine Krippenbetreuung durch die Diakonie Altholstein starten.

Sozialausschuss Bordesholm: Kita am See und Christuskirche könnten wachsen

Im nächsten Sozialausschuss am Mittwoch, 24. Mai, ab 18.30 Uhr, im Rathaussitzungssaal geht es auch um weitere Kitaplätze. Büssow bestätigte, dass die Kita am See erweitert werden könnte. „Da geht es um 30 bis 40 Plätze.“

Der Gemeinde Bordesholm liegt ein Angebot für den Umbau der ehemaligen Tischlereiwerkstatt in der Kitifa-Fabrik in der Eidersteder Straße vor. Die Kita am See ist in Räumen auf dem ehemaligen Areal der Kieler Tischfabrik im benachbarten Gebäudeteil beheimatet. © Quelle: Frank Scheer

Ein Angebot für den Umbau der ehemaligen Tischlereiwerkstatt in der Fabrik liegt von der Tischlerei Elwardt, der die Kitifa-Immobilie gehört, vor. Weitere Details dazu wollte er aber nicht verraten. Außerdem will die Christuskirche nach Angaben von Büssow ihre Kita um weitere Krippenplätze erweitern. „Es geht um die Bungalows auf dem Areal. Von zwei Gruppen ist die Rede“, so Büssow.

In Wattenbek wird derzeit über einen neuen Drei-Gruppen-Kindergarten im Rahmen des Neubauprojekts mit Mietwohnungen am Reesdorfer Weg nachgedacht. Im Frühsommer 2024 könnten diese Plätze bereits zur Verfügung stehen.

Krippenbetreuung in Wattenbek geplatzt

Die wie in Bordesholm mit der Diakonie Altholstein angedachte Krippenbetreuung in einem Einfamilienhaus in der Schulstraße 5 ist nach Angaben von Bürgermeister Oliver Kruse geplatzt. „Der Kreis Rendsburg-Eckernförde stellt da so hohe und nicht nachvollziehbare Anforderungen an den Umbau. Die geschätzten Kosten betragen um die 120000 Euro und stehen in keinem Verhältnis. Deshalb wird es diese Betreuung nicht geben“, betonte der Gemeindechef in Wattenbek.

KN