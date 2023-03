﻿Kita, Schule, Gerätehaus: Mielkendorf investiert Millionen

Der Umbau der Kita, die Digitalisierung der Grundschule, ein neues Gerätehaus und die Gestaltung einer Naturerlebnisfläche: Mielkendorf investiert Millionen in die Zukunft der Gemeinde. Was wann geplant ist.

Mielkendorf. In diesen Tagen ist im Büro bei Kämmerin Hellen Harder immer viel los. Ob es um die Haushalte der einzelnen Gemeinden des Amtes Molfsee geht oder die Unterlagen für die Rechnungsprüfungsausschüsse bearbeitet werden – die Finanzen stehen bei ihr im Fokus. Und so sind auch die Gemeindevertreter Thorsten Bentzien und Britta Jensen häufige Gäste, denn Mielkendorf plant so einiges in der Zukunft.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Und diese Projekte brauchen Geld, viel Geld. „Knapp zwei Millionen Euro hat Mielkendorf an Krediten aufgenommen“, betont die Kämmerin, Jensen und Bentzien nicken zustimmend. „Wir mussten diesen nicht unbeträchtlichen Kredit zwar aufnehmen, aber dieses Geld wird komplett für Investitionen in die Zukunft der Gemeinde verwendet“, betont Bentzien, der als Finanzausschussvorsitzende bestens über den Haushalt der Gemeinde informiert ist.

30000 Euro für interaktive Boards der Grundschule Mielkendorf

Ein Teil davon geht in die Bildung der Kinder, also beispielsweise in die Grundschule in Mielkendorf. „Mehr als 30 000 Euro hat die Gemeinde in interaktive Boards für die Schüler investiert, dazu kommt noch die Anschaffung von iPads, auch da wurden mehr als 15 000 Euro investiert“, sagt Bentzien.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Die Digitalisierung der Grundschule ist ein sehr wichtiges Thema, wir sind froh, dass wir dort gut vorankommen“, fügt Britta Jensen hinzu. Auch eine neue Telefonanlage wird in den kommenden Tagen noch installiert.

Ein weiteres Großprojekt für Mielkendorf ist die Gestaltung des geplanten Umwelt- und Klimaerlebnisspielraums an der Eider. Die Projektidee stammt aus dem Ortsentwicklungskonzept, an dem seit 2016 gearbeitet wird: „Es soll in unmittelbarer Nähe zur Grundschule eine an der Eider liegende Fläche gekauft werden und dort ein Naturerlebnisraum gestaltet werden.“ Mit Outdoor-Klassenzimmer, Chillout-Plattform, Natur-Info-Pfad und vielen Dingen mehr.

Aber auch das sind Kosten, die für die Gemeinde anfallen. Die Schätzungen liegen bei mehr als 200 000 Euro – der Vorteil: „Es wird mehr als 100 000 Euro Förderung durch die Aktivregion geben“, versichert Bentzien.

Doch das ist noch nicht alles. Die Erweiterung von Kita und Grundschule sind längst beschlossene Sache. Aber auch das geht nicht ohne eine andere Voraussetzung. „Wenn Kita und Schule mehr Platz brauchen, können sie den nur bekommen, wenn die Feuerwehr an einen neuen Standort zieht“, fasst Bentzien die Ergebnisse der Sitzungen aus der Vergangenheit zusammen.

Mielkendorf investiert mehr als zwei Millionen Euro in die Zukunft

Denn: „Das Konzept Dorfstraße funktioniert nur, wenn die Feuerwehr weg ist“, sagt Bentzien. Ein erster Schritt ist getan, die Gemeinde hat an der Grenze zur Rodenbek bereits eine Fläche erworben. „Dort sollen Feuerwehr und Bauhof ihre neue Heimat finden“, sagt Jensen. Nun laufen die Planungen für den Bau des neuen Gebäudes.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch in die Sicherheit der Gemeinde wurde investiert – zwei neue Fahrzeuge hat die Feuerwehr Mielkendorf erhalten. „Die Anschaffungen der Gebäude und Grundstücke stellen einen bleibenden Wert dar und steigern letztendlich das Vermögen der Gemeinde“, betont der Finanzausschussvorsitzende.