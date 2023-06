﻿Kita Sonnenstern: Das ist die Geschichte des Kindergartens in Schinkel

Schinkel. Bunte Bänder an den Zäunen und gute Laune in der Luft: Am Freitag feiert die evangelische Kindertagesstätte Sonnenstern in Schinkel ihren 50. Geburtstag. Das erste Geschenk traf ein paar Tage vorher ein und wurde am Mittwoch eingeweiht – ein Barfußparcours.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Viola Boldt aus Gettorf, Leonie Weist aus Eckernförde, Larissa Schmidt aus Dörphof, Juli Hansen aus Tüttendorf und Nadja Boysen aus Eckernförde – fünf junge Frauen, die am Berufsbildungszentrum Eckernförde kurz vor dem Abschluss ihrer Ausbildung zur sozialpädagogischen Assistentin stehen, hatten die Idee dazu und setzten sie mit Kindern der Kita Sonnenstern um.

Kinder der Kita Sonnenstern Schinkel testen Parcours

Die Kinder hatten nicht nur Steine bemalt und die Materialien in die Rahmen gefüllt. Sie waren an fast allen Arbeitsschritten beteiligt. Nur die Unkrautfolie unter dem Parcours hatten die Frauen selber gelegt. Am Mittwoch war es soweit: Kinder, die beim Bau des Parcours beteiligt waren, schnitten das Band durch. Anschließend wurde der Parcours von ihnen getestet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Tannenzapfen, Steine, Stroh, Kies und kleine Äste galt es barfuß zu überwinden. Für ganz kleine Kinder, die bei diesen Untergründen noch nicht sicher auf ihren Beinen sind, gibt es einen bunt angemalten Handlauf zum Festhalten.

Ab 11.30 Uhr beginnt das Fest auf dem Gelände der Kita in Schinkel

Das große Jubiläumsfest beginnt am Freitag um 16 Uhr mit einem Gottesdienst in der Kirche „Zum guten Hirten“ mit Pastor Björn Ströh. Ab 16.30 Uhr startet das Fest auf dem Kita-Gelände. Eine Hüpfburg ist aufgebaut und ein Erzählzelt. Stockbrot kann gebraten werden. Ein Blechkuchenbüfett der Kita-Eltern sorgt für die nötige Stärkung zwischendurch. Eine Ausstellung zur Geschichte der Kita kann besichtigt werden. Außerdem erhält die Kita von der Gemeinde Schinkel ein neues Schild für den Eingang. Alles andere ist Überraschung.

Elisabeth Schöler, seit zehn Jahren Leiterin der Kita Sonnenstern, freut sich auf viele Gäste, auf Ehemalige und Offizielle und die Menschen aus Schinkel und den Nachbarorten. „Alle sind eingeladen.“

Das Fest klingt aus mit drei Erzählveranstaltungen in einer Pfadfinderkote. Klaus Rudolf Dörre, ausgebildeter Märchen- und Geschichtenerzähler vom Märchenatelier „Grüne Schlange“ in Quern, erzählt um 17, 18 und 19 Uhr Geschichten. Gefördert werden die Veranstaltungen vom Friedrich-Bödecker-Kreis in Schleswig Holstein, der sich der Leseförderung und Literaturvermittlung für Kinder und Jugendliche verschrieben hat.

Schöler und ihr Team haben sich sehr über die Unterstützung für ihr Fest aus der Dorfgemeinschaft gefreut. „Die Freiwillige Feuerwehr ist mit dabei und sorgt dafür, dass beim Stockbrotbacken nichts anbrennt. Die Pfadfinder bauen die Erzählkote auf und betreuen sie die ganze Zeit, und das, obwohl die Kita ihnen ihre ursprünglichen Räume genommen hat“, so Schöler.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Start mit einer Elterninitiative unter dem Dach der Kirche

Am Anfang stand eine Elterninitiative ohne pädagogisches Fachpersonal mit der Idee einer Kinderstube in Schinkel. Den Eltern ging es um eine angemessene Förderung ihrer Kinder unmittelbar vor dem Schulanfang. Das war im Frühjahr 1973. Am 24. Oktober wurde die „Kinderstube“ mit einer Gruppe eröffnet.

Zwei ehrenamtliche Mitarbeiterinnen trafen sich im Konfirmandensaal der Pfarrscheune an zwei Vormittagen jeweils von 9 bis 12 Uhr mit 21 Kindern. 20 DM mussten die Eltern pro Monat dafür berappen. Die Trägerschaft der Kinderstube hatte die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Gettorf.

Lesen Sie auch

Ab Februar 1974 kam ein dritter Vormittag in der Woche dazu. Das Betreuungsgeld stieg auf 30 DM. 1976 wurde die angrenzende Scheune ausgebaut zu einem Raum für die Kinderstube. Im September 1977 wurde eine zweite Gruppe eröffnet. Vier ehrenamtliche Mitarbeiterinnen waren jetzt im Einsatz. Der Betreuungsbedarf wurde immer größer. So stellten Kirchengemeinde und Gemeinde den Antrag auf Bau eines Kindergartens für zunächst 20 Kinder, die dann fünf Tage die Woche betreut werden sollten. Am 14. August 1993 wurde der Kindergarten eingeweiht. Die Kinderstube mit drei Betreuungsvormittagen lief parallel weiter.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zum 30-jährigen Bestehen im Jahr 2003 wurde aus dem Kindergarten die Kita Sonnenstern. Aktuell werden in der Kita 46 Kinder betreut.

KN