Viola d’Amore – das hört sich nach einem Musikinstrument für Verliebte an. Tatsächlich erzeugt sie lieblichen Klang. In Gettorf gibt am Sonnabend, 6. August, Musik mit den historischen Gamben.

Gettorf. Musik mit historischen Streichinstrumenten ist nicht so oft zu hören. In der St.-Jürgen-Kirche Gettorf kommt das Publikum jetzt in den Genuss. Im Mittelpunkt eines besonderen Konzerts in der St. Jürgen-Kirche am Sonnabend, 6. August, ab 19 Uhr steht die Viola d’Amore, eine historische Gambe. Barocke und moderne Klänge sind zu hören.

Ulrike Kaufmann und Floria Mohr sind die beiden Profis, die dieses alte Streichinstrument spielen werden. Kaufmann ist sonst mit dem Freiburger Barockorchester zu hören und ist auch Dozentin an der Hochschule der Künste in Zürich in der Schweiz. Mohr ist am Opernhaus in Zürich tätig. Christoph Mohr aus Gettorf wird die beiden an der Truhenorgel begleiten. Auch dies ist ein besonderes Instrument.