﻿Klassentreffen in Bordesholm: Ihr Abschluss ist 70 Jahre her

70 Jahre ist ihr Schulabschluss in Bordesholm an der Mittelschule her: 1953 haben sie ihren Abschluss gemacht. Im Hotel Carstens trafen sich Mitschülerinnen und Mitschüler, zum Teil auch in Begleitung ihrer Partnerinnen und Partner.

Bordesholm. Zum mittlerweile 15. Mal hat sich der Abschlussjahrgang 1953 der damaligen Mittelschule Bordesholm getroffen, zuletzt vor der Corona-Pandemie 2019 – in diesem Jahr war das Klassentreffen etwas ganz besonderes. Vor genau 70 Jahren haben 62 Mädchen und Jungen im Dachgeschoss des Bürgerhauses ihren Abschluss gemacht.

24 Frauen und Männer im Alter zwischen 86 und 88 Jahren kamen ins Hotel Carstens und ließen alte Erinnerungen aufleben. In den Gesprächen ging es nicht nur um den schnöden Schulalltag, der zunächst in der ehemaligen Gastwirtschaft Kaack im Ortsteil Eiderstede über die Bühne ging. Auch die Klassenfahrt von 1952 mit dem Fahrrad von Bordesholm in die Jugendherberge nach Lübeck-Travemünde war ein Thema – damals gingen sowohl die Mädchen- und Jungenklasse gemeinsam auf Tour. Drei Ehen sind übrigens später aus Schülerinnen und Schülern entstanden.

Eine Ehe des Abschlussjahrgangs 1953 hält bereits 63 Jahre

Zum Beispiel Gisela und Horst Scheel aus der Brügger Chaussee. „Den ersten Kuss gab’s damals während der Klassenfahrt im Dom in Lübeck“, erinnert sie sich noch gut. Ihr Ehemann nickt. Erst sieben Jahre nach dem Schulabschluss wurde Hochzeit gefeiert. „Das war damals nichts so einfach“, berichtet er. 1960 war Hochzeit, 63 Jahre ist das her. „Viel Geduld und Liebe. Das sind die Bestandteile einer langen Partnerschaft“, so Horst Scheel. Das Paar lebt auch heutzutage noch vereint in Bordesholms Nachbargemeinde Wattenbek.

„In unserer Schulzeit gab es kein Konkurrenzdenken, wir sind überwiegend 1935 und 1936 geboren worden und haben als Kinder den Krieg erlebt. Vielleicht ist das der Grund dafür“, berichtet Luise Ziedorn. Die große Gemeinschaft sei bemerkenswert gewesen, fügt der 88-jährige Werner Müller hinzu. Mit 435 Kilometern hat er die längste Anreise aus dem Kreis Wesel in Nordrhein-Westfalen gehabt. Nach dem Schulabschluss hat es ihn in den Bergbau ins Ruhrgebiet gezogen. Seine Cousine lebt aber immer noch in Bordesholm. „Da übernachte ich dann auch.“

In der Abschlussklasse 1953 machten drei spätere Bürgermeister ihren Mittelschulabschluss. So der spätere Amtsvorsteher Klaus Göttsche-Götze aus Groß Buchwald, der viele Jahre in seinem Heimatort Gemeindechef gewesen ist. Die mittlerweile verstorbenen Uwe Stühmer (Brügge) und Hans-Joachim Reese (Grevenkrug) gehörten auch der Jungenklasse an.