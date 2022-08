Ob schnittiges Cabrio, kultiger Mini-Moke oder kompakter Straßenkreuzer mit V8-Motor: Das Klassikertreffen am Sonntag auf dem Gelände der Holstenhallen in Neumünster war markenoffen. Besucher konnten ganz besondere „Schätzchen“ finden.

Neumünster. Ob schnittiges Cabrio, kultiger Mini-Moke oder kompakter Straßenkreuzer mit V8-Motor: Das Klassikertreffen am Sonntag auf dem Gelände der Holstenhallen in Neumünster war markenoffen. Eines hatten die vielen Fahrzeuge aber gemeinsam: Sie bringen als Oldtimer – oder Youngtimer – einen Hauch von Nostalgie in die Motorwelt.

Denn Oldtimer-Treffen erinnern an Zeiten, als Autos nicht mit Elektronik vollgepackt waren. „Das finde ich an den Fahrzeugen toll, denn darin spürt man noch das Fahren, das ist ein ganz anderes Fahrgefühl“, erklärt Christoph Honnen, Projektleiter bei den Holstenhallen und Organisator der Veranstaltung. „Uns war es zu wenig, nur die Klassiker-Tage auszurichten, daher haben wir ein weiteres Klassiker-Treffen ins Leben gerufen“, erklärte der 39-Jährige, der selbst noch keinen Oldtimer fährt.

Edler Cabrios, englische Roadster oder ein VW-Bulli

Aber er würde schon gern. „Die Wagen sind einfach toll.“ Oldtimer gelten als solche, wenn sie mehr als 30 Jahre alt sind, Youngtimer müssen 20 Jahre alt sein. „Wir freuen uns über jede Marke, hier treffen sich alle Interessierten zu Benzingesprächen“, sagt Honnen und schaut zufrieden auf die große Fläche vor der Halle 5. Denn die ist gegen Mittag schon gut gefüllt: Amerikanische Straßenkreuzer, edle Cabrios der Marke Mercedes, englische Roadster oder ein VW-Bulli: Der Vielfalt sind keine Grenzen gesetzt.

Dazwischen kleine Tische und Zelte, die Fahrer und Fahrerinnen haben Picknick eingepackt, kleine und große Stühle mit, man sitzt zusammen und plaudert. Man kennt sich, „Treffen gibt es deutschlandweit, auch werden Rallyes organisiert“, sagt Honnen.

Der Triumph Spitfire ist ein typischer Roadster: Seine Optik als Sportwagen verspricht Klasse und Schnelligkeit – er findet bis heute Liebhaber. Einer davon ist Anton Schlenger-Evers, nicht nur Spitfire-Fahrer, sondern auch Vorsitzender im Spitfire-Club von Norddeutschland, der rund 150 Mitglieder zählt.

Schlenger-Evers nennt seinen Oldtimer liebevoll „Spitti“, der Roadster aus England wurde 1964 gebaut. „Damals war der Spitfire fast das einzige Cabriolet in England“, sagt Schlenger-Evers. „Seit 1968 habe ich ihn bereits“, erzählt er. Was ihn am Oldtimer besonders gefällt: „Man verbreitet mit diesen Fahrzeugen gute Laune. Egal, ob man an einer Ampel steht oder durch eine Stadt fährt, die Leute lächeln, und häufig gibt es noch einen Daumen hoch auf den Weg“, erzählt Schlenger-Evers.

Ein bisschen mehr Arbeit steckt natürlich in dem Hobby. Und man sollte auch etwas geschickt sein: „Räder wechseln, Leuchtmittel ersetzen, so was muss schon selbst gemacht werden, dagegen kann man sonst nicht zahlen“, sagt er mit einem Schmunzeln. Der Spitfire kann bis zu 150 Stundenkilometer fahren: „Wir sind auf Autobahnen kein Hindernis.“

V-8-Virus mit 180 PS: Der Dodge hat Flossen

Seit 24 Jahren haben Frank und Doris Zingler ihr Schätzchen schon. Dabei ist das „Schätzchen“ aufgrund seiner Maße ein ausgesprochen großer Schatz: Der Dodge ist 5,30 Meter lang und verfügt über einen V8-Motor mit 180 PS.

„Ja, der V-8-Virus hat uns früh befallen“, erklärt Doris Zingler mit einem Lächeln. Dem Ehepaar aus Lübeck gefällt besonders das „Cruisen“ und der Sound des Motors. „Der Weg ist das Ziel, und den genießen wir“, fügt sie noch hinzu. Der Wagen ist Baujahr 1957 und damit stolze 65 Jahre alt. „Wir wollten immer einen mit den berühmten Flossen, und dann haben wir ihn gefunden“, erinnert sich Frank Zingler. Nun cruisen die beiden mit dem bequemen Wagen durchs Land – und genießen die Ausfahrten.