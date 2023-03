﻿Kleidungsgeschäft Hold feiert am 17. März Eröffnung in Gettorf

Am Freitag, 17. März, öffnet am Markt in Gettorf der Klamottenladen Hold in den Räumen des ehemaligen Balloon. Am Eröffnungstag können Kunden sich auf besondere Angebote freuen.

Neueröffnung in Gettorf: Am 17. März macht Hold in den Räumen des ehemaligen Balloon am Markt auf.

Gettorf. Am Markt in Gettorf feiert am Freitag, 17. März, ein neues Modegeschäft Eröffnung. Nachdem der Laden Balloon im Februar nach mehr als 30 Jahren die Türen geschlossen hatte, übernimmt jetzt die Lüneburger Kette Hold. Das Geschäft bietet ähnliche Marken wie der Vorgänger und hat sich auf kleinere Innenstädte spezialisiert. So finden sich unter anderem bereits Hold-Geschäfte in Eckernförde, Preetz und Rendsburg. Den Eröffnungstag will das Hold-Team mit Gewinnspiel, Rabatten und Prosecco feiern.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Damit eröffnet in der Gettorfer Fußgängerzone in diesem Jahr schon das zweite Geschäft neu. Bereits Ende Februar startete das Geschäft „Wohnlich“, das von Deko bis Tee verschiedene Lifestyleprodukte verkauft. „Wir freuen uns sehr über die beiden Neueröffnungen in so kurzer Zeit und wünschen den beiden Einzelhändlern gutes Gelingen und vor allem viele Kunden“, sagte Bürgermeister Hans-Ulrich Frank.