„Ran an die Kletterwand!“ hieß es für Schüler aus Schleswig-Holstein beim Schulklettertag in der Kletter Bar in Melsdorf. Der Trendsport ist in Schulen angekommen und soll ausgebaut werden.

