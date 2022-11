﻿Klima im Fokus: Großes Engagement und viele neue Ideen

An fünf Thementischen konnten sich die Interessierten beim Ideen-Workshop Klima am Montagabend im Jahr100Haus in Molfsee einbringen. Ideen sammeln, diskutieren, Klima schützen – das stand im Fokus.

Molfsee. Weiter geht es dann im Frühjahr. „Im März sollte der Maßnahmenkatalog fertig sein“, hofft Stenger. „Da werden wir dann gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern darüber diskutieren, welche Maßnahmen umgesetzt werden könnten.“

Gegen 21 Uhr endete der Workshop. „Ich bin sehr zufrieden, das war eine tolle Veranstaltung. Mehr als 30 Teilnehmer, die sich total engagiert eingebracht haben“, so das Resümee von Arne Stenger. „An allen Tischen kam viel zusammen, auch spannende und neue Idee“, freute sich der Klimaschutzbeauftragte über den Erfolg der Veranstaltung.

Nach der ersten halben Stunde wurde gewechselt. „Jeder kann sich an einem anderen Tisch mit einem anderen Thema einbringen“, erklärte Stenger die Regeln. „So ist jeder bei dem Thema dabei, das am meisten interessiert, aber kann auch bei anderen noch aktiv werden.“

Großes Engagement an den Thementischen

Ein weiterer Punkt: Güter des täglichen Bedarfs sollte es in allen Gemeinden geben. „Derzeit gibt es kaum Wochenmärkte, in den kleinen Gemeinden auch keine Einkaufsmöglichkeiten. Das sollte geändert werden“, schlug eine andere Teilnehmerin vor. Die Diskussionen an den Tischen war lebhaft, überall wurden Ideen auf kleine Karten geschrieben und an die Stellwände montiert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Britta Jensen aus Mielkendorf hatte sich als Erstes für den Themenbereich Konsumwende entschieden. „Jeden Sonnabend sehe ich morgens die Karawane aus Mielkendorf gen Molfsee fahren, alle möchten Brötchen und Brot holen. Da könnte man doch etwas Gemeinsames organisieren“, schlug sie vor – und auf ihre Karte schrieb sie „Food-Coop“ für das gemeinsame Brötchenholen.

Lesen Sie auch

Lesen Sie auch

Eine andere Teilnehmerin erklärte, sie würde häufiger das Rad nehmen, wenn die Geschwindigkeit auf den Straßen im Amt reduziert werden würde. „Dann fühle ich mich sicherer.“ Auch dafür gab es zustimmendes Nicken.

Bei Bauamtsleiter Jan Evers am Tisch ging es um die Mobilität. Dort saß in der ersten Runde unter anderem Antje Michalsky aus Molfsee. Sie hatte eine Idee aus einer anderen Gemeinde mitgebracht, dabei ging es um Motivation: „Es gibt eine Klima-Taler-Aktion. Wenn du zu Fuß gehst, Rad fährst und die öffentlichen Verkehrsmittel nutzt, sparst du CO2. Mit der Klima-App erhält man dann Klima-Taler, die man in einen Gegenwert eintauschen kann.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wir nutzen unter anderem grünen Strom, wir agieren als plastikarme Verwaltung und wir haben bereits E-Fahrzeuge angeschafft“, zählte Boss auf. Als Vorschläge standen auf den Karten noch die Öko-Bauweise, aber auch die Förderung klimagerechten Verhaltens der Mitarbeiter – als Beispiel führte ein Teilnehmer das Nutzen von Fahrgemeinschaften auf.

Verwaltung setzt bereits auf Klimaziele

Fünf Tische waren vorbereitet, zur Auswahl standen Mobilitätswende, Energiewende, Konsumwende, Klimaanpassung sowie Wirtschaft, Gewerbe und Landwirtschaft. Unterstützung gab es auch von Seiten der Verwaltung: Bürgermeister Timo Boss (parteilos) managte beispielsweise das Thema Wirtschaft, Gewerbe und Landwirtschaft. Dabei wurde auch deutlich, dass man im Amt Molfsee schon aktiv ist.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Klimaschutz ist ein wichtiges Thema, in Molfsee stand am Montagabend ein Ideenworkshop auf dem Plan. Klimaschutzmanager Arne Stenger hatte ins Jahr100Haus vom Freilichtmuseum geladen. Dort wurde diskutiert, debattiert, aber es wurden auch konkrete Ideen vorgeschlagen – ein engagiertes Publikum machte den Workshop zu einer gelungenen Veranstaltung.