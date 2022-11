Der Prüfauftrag für Photovoltaik auf gemeindeeigenen Flächen läuft, das Lastenrad im Bauhof rollt, die Verwaltung arbeitet „plastikarm“: Molfsee bemüht sich um mehr Klimaschutz. Bis 2035 will die Gemeinde klimaneutral sein.

Molfsee. Nicht nur im privaten Bereich ist Klimaschutz ein großes Thema. Auch in den Gemeinden und Verwaltungen steht es im Fokus. In Molfsee soll ein Klimaschutzmanager dafür sorgen, dass Nachhaltigkeit und Mobilitätswende nicht nur leere Worthülsen sind. „Bis 2035 soll Molfsee klimaneutral sein“: So lautet nach Aussage von Bürgermeister Timo Boss (parteilos) das Ziel nach einem Beschluss der Gemeindevertretung. An verschiedenen Stellschrauben wird daher in Amt und Gemeinde gedreht – so auch beim Bauhof Molfsee.