﻿Klimaschutz-Treffen in Bordesholm: Delegation aus Lettland und Polen kommt

Manfred Osbahr, Leiter des EUKI-Projektes und Partnerschaftsbeauftragter der Gemeinde Bordesholm, zeigt die Broschüre, die am 28. September an die Haushalte in der Region Bordesholm verteilt wird.

Bordesholm. Um einen kleinen EU-Klimagipfel handelt es sich nicht, wenn sich vom 19. bis 22. September 20 bis 30 Vertreter aus Polen, Lettland und Deutschland in Bordesholm treffen. Es geht aber um die Themen Energieeinsparungen und Alternativen zu fossilen Brennstoffen – auf diesem Feld rücken die Versorgungsbetriebe Bordesholm (VBB) immer mehr in den Fokus. Durch eine Broschüre, die am 29. September in der Region Bordesholm verteilt wird, sollen alle Haushalte profitieren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In der dritten September-Woche kommen Vertreter der polnischen Kommune Gastny und der lettischen Partnergemeinde Kekava nach Bordesholm. Seit Ende 2020 arbeiten beide Orte mit Bordesholm gemeinsam an Lösungen, die die Treibhausgas-Emissionen senken sollen. Das Projekt, das die EU mit 283 000 Euro finanziert, ist Teil der Europäischen Klimaschutzinitiative, kurz EUKI genannt.

Beim Treffen in Bordesholm, das 2021 wegen der Corona-Pandemie abgesagt wurde, stehen die Versorgungsbetriebe mit ihren innovativen Lösungen auf dem Weg zu einem Versorger mit 100-prozentiger regenerativer Energie im Mittelpunkt.

Europäisches Klimaschutz-Projekt: Wie profitiert Bordesholm von EUKI?

Die VBB setzen bei der Energiewende auf Biomethan-Erdgas sowie grünen Wasserstoff. Das will VBB-Chef Frank Günther den Projektbeteiligten im September erläutern. Der Batteriespeicher auf dem VBB-Gelände in der Bahnhofstraße zählt auch zu den Innovationen, die vorgestellt werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was hat Bordesholm von diesem Projekt? In der Hans-Brüggemann-Gemeinschaftschule sind bereits einige Projekte zum Thema Klimaschutz gelaufen. Unter anderem ist in zehn Klassenräumen durch 32 000 Euro an EU-Geld die Beleuchtung auf LED umgestellt worden. Zudem ist ein Energie-Audit angestoßen worden, das auf weitere Gebäude des Schulverbands ausgedehnt werden und Grundlage für ein verändertes Verhalten im Umgang mit Energie sein soll.

Unter anderem haben Schülergruppen bei Projekttagen angestoßen, den Asphaltschulhof durch mehr Grün klimafreundlicher zu gestalten. Zudem forderten die Schüler mehr Photovoltaik-Anlagen. Bürgermeister Ronald Büssow betonte, dass im Oktober weitere durch das EUKI-Projekt geförderte Bäume an der Landesstraße 318 gepflanzt werden sollen.

Für zehn Millionen Euro haben die Versorgungsbetriebe Bordesholm einen Batteriespeicher gebaut, der für den Ort unter anderem eine autarke Versorgung mit Strom bedeutet. © Quelle: RES/Silke Reents

Die Gemeinde Bordesholm stehe hinter dem sinnvollen EUKI-Projekt, dem durch die Energiekrise deutlich mehr Bedeutung beikomme. „Die Broschüre, die am 28- September an die Haushalte verteilt wird, ist quasi eine Werbebroschüre für die vielen und guten Beratungsangebote der VBB, die weiter ausgebaut werden sollen“, so Manfred Osbahr, EUKI-Koordinator für Bordesholm und Beauftragter der Gemeinde Bordesholm für die Partnerschaft für der lettischen Gemeinde Kekava.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Während des EUKI-Treffens wird es auch einen Austausch der Vertreter aus Kekava und Bordesholm zur Fortführung der kommunalen Partnerschaft geben. Manfred Osbahr, ehemaliger büroleitender Beamter des Amts Bordesholm, kündigte auch an, dass er Ende 2022 seinen Posten als Kekava-Beauftragter abgeben werde. Die Aufgabe passe nicht mehr in seine zukünftige Lebensplanung, so Osbahr, der seit mehreren Jahren bereits seine Heimat nach Travemünde verlegt hat.