﻿Klimaschutzforum Bordesholm: Ein kleiner Fuchs soll Kinder aufs Rad locken

Das Klimaschutzforum in Bordesholm möchte mehr Menschen zum Umstieg auf das Fahrrad bewegen. Birgit Thurmann, ehrenamtliches Mitglied der Gruppe, sucht dafür einen neuen Weg: Sie hat sich eine Tiergeschichte zum Thema ausgedacht und von einer Freundin illustrieren lassen. Das steckt dahinter.

Bordesholm. In Bordesholm läuft in diesem Jahr die Aktion Stadtradeln vom 3. bis 23. Juni. Veranstalter ist die Gemeinde in Zusammenarbeit mit dem Klimaschutzforum, das 2021 den Anstoß zur Teilnahme an dieser bundesweiten Fahrrad-Aktion gegeben hatte. Das Ziel der Gruppe ist es, mehr Menschen dazu zu bewegen, auf das Rad umzusteigen. Forummitglied Birgit Thurmann will dabei besonders den Nachwuchs erreichen. Dafür hat sie sich eine Zeichentrickfigur ausgedacht. Mit der Hilfe von Bürgermeister Ronald Büssow (SPD) ist daraus jetzt sogar ein Buch- und Aktionsprojekt geworden.