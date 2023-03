﻿Klimaschutzforum Bordesholm will Carsharing im Ort wieder diskutieren

Bordesholm. Die Versorgungsbetriebe Bordesholm (VBB) hatten im Sommer 2021 angekündigt, das Thema Carsharing aus wirtschaftlichen Gründen in der Gemeinde nicht weiter zu verfolgen. Das Klimaschutzforum Bordesholm will das Thema nun dennoch voranbringen. Am Donnerstag, 23. März, hält Hubert Ovenhausen, Vorsitzender des Vereins Dörpsmobil Gettorf, im Haus der Kirche am Lindenplatz einen Vortrag zum laufenden Projekt in seiner Gemeinde.

Aktuell sind in Deutschland 50 Millionen Autos zugelassen. Die Tendenz ist steigend. Nach einer seriösen Berechnung stehen 80 Prozent der Pkw 23 Stunden eines Tages aber nur einfach herum, betont das Klimaschutzforum Bordesholm in seiner Ankündigung für den Vortrag. Außerdem: „Wenn wir das Klimaziel 1,5 Grad nicht verfehlen wollen, muss unter anderem der Verkehrssektor emissionsfrei gestaltet werden. Studien zufolge klappt das nur, wenn die Anzahl der Autos in den nächsten Jahren halbiert oder auf ein Drittel reduziert und zusätzlich der Antrieb auf Elektrizität umgestellt wird“, betonte das Klimaschutzforum Bordesholm.

Klimaschutzforum Bordesholm will Interesse ausloten

Mobilität müsse sich ändern – und da komme Carsharing ins Spiel. Dank des Konzeptes „Dörpsmobil“ der Akademie für ländliche Räume gibt es in Schleswig-Holstein mittlerweile 29 Kommunen, die Carsharing-Projekte erfolgreich umgesetzt haben. Wenn es nach der AG Mobilität aus Bordesholm geht, könnte Bordesholm eine der nächsten Gemeinden sein. Das Klimaschutzforum will ausloten, wie groß das Interesse an Carsharing im Ort ist. Der Vortrag beginnt um 19.30 Uhr.

Die Versorgungsbetriebe Bordesholm wollten 2021 ein Carsharing-Projekt realisieren. Eine Kooperation mit dem Anbieter Stattauto war geplant, in den Gremien wurde bereits über Standorte im Zentrum debattiert. Dann verkündete VBB-Geschäftsführer Frank Günther im Sommer kurzfristig, dass das Projekt aus wirtschaftlicher Sicht für das Unternehmen keinen Sinn mache. „Aus unserer Sicht ist Carsharing aber bereits ökonomisch sinnvoll, wenn ein Wagen 21 Stunden pro Woche genutzt wird“, betonte Sabine Gliesmann vom Klimaschutzforum.