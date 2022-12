﻿Imland-Klinik in Rendsburg und Eckernförde: Versorgung der Patienten sicher

Rendsburg. Paukenschlag im Kreis Rendsburg-Eckernförde: Die Imland-Klinik hat am Freitagmorgen beim zuständigen Amtsgericht Neumünster Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Die Geschäftsführung will damit ein sogenanntes Schutzschirmverfahren in Eigenverwaltung einleiten und die kreiseigene Klinik mit ihren beiden Standorten in Rendsburg und Eckernförde bis Mitte nächsten Jahres selbst wirtschaftlich sanieren. Schon in der kommenden Woche werde vom Gericht ein externer Sachwalter bestimmt, der diesen Prozess begleitet.

„Die Lage ist ernst, aber der nun beschrittene Weg ist zielführender als eine endlose Hängepartie, an deren Ende wir vermutlich denselben Weg beschreiten müssten“, sagte Klinik-Geschäftsführer Markus Funk in Rendsburg. „Mit dem Schutzschirmverfahren können die dringend erforderlichen Maßnahmen auf den Weg gebracht werden, um Imland auf eine zukunftsfähige Basis zu stellen.“

Imland-Klinik in Rendsburg und Eckernförde: Gehälter sicher, Stellen bedroht

Die Klinik betont, dass die Versorgung der Patienten aktuell und während des Insolvenzverfahrens vollständig sichergestellt sei. Auch werden die rund 2400 Beschäftigten über die Insolvenzgeldsicherung weiter bezahlt, müssen aber mit dem Abbau von Stellen rechnen. Wie viele Jobs wegfallen könnten oder ob es gar zu der von vielen Menschen befürchteten Schließung des Standorts Eckernförde kommt, ist derzeit noch völlig offen. Denkbar ist jedoch der Einstieg eines privaten Miteigentümers.

Gründe für die Insolvenz seien fehlende Einnahmen, die sich mit der Corona-Pandemie weiter verschärft hätten, sowie aktuelle Kostensteigerungen in vielen Bereichen. Allerdings kommt die finanzielle Schieflage nicht überraschend. Seit 2012 schreibt die Klinik mit einer Ausnahme jedes Jahr rote Zahlen. Trotz millionenschwerer Finanzspritzen durch den Kreis war es in den vergangenen Monaten nicht gelungen, den Klinikbetrieb auf eine wirtschaftliche Basis zu stellen. Für das kommende Frühjahr zeichnete sich ein Rekord-Defizit in Höhe von 46 Millionen Euro ab. Eine erste Bank zog sich bereits zurück.

Parallel dazu ist der Kreis nach einem Bürgerentscheid vor rund vier Wochen daran gebunden, den Standort Eckernförde vollständig zu sichern und die Anfang des Jahres dort geschlossene Geburtsstation wieder zu öffnen. Über einen entsprechenden Antrag muss der Krankenhausausschuss des Landes auf seiner nächsten Sitzung entscheiden.

Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken: „Die Versorgung ist weiterhin sichergestellt“

Im Kieler Landeshaus schlug die Nachricht über den Insolvenzantrag am Freitag hohe Wellen. „Das Gesundheitsministerium wurde von der Klinik über die angestrebte Maßnahme zur Stabilisierung der wirtschaftlichen Lage unterrichtet“, teilte Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken (CDU) mit. „Die Gesundheitsversorgung in der Region ist unabhängig davon weiterhin sichergestellt.“ Das Ministerium setze den Austausch mit der Klinik fort. „Der Kreis als Träger der Klinik ist nun gemeinsam mit der Klinikleitung dafür verantwortlich, im Schutzschirmverfahren für eine tragfähige Lösung zu sorgen“, so von der Decken. Der Sozialausschuss des Landes will am kommenden Donnerstag zu einer Sondersitzung zusammenkommen.