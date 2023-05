﻿Klostercafé in Bordesholm öffnet nach Corona-Zwangspause wieder

Bordesholm. Das Klostercafé in Bordesholm öffnet am Sonnabend, 6. Mai, zum ersten Mal nach der dreijährigen Corona-Zwangspause wieder seine Türen. Den Kaffee- und Kuchenschmaus gibt es seit 2001. Das von einem ehrenamtlichen Frauenteam organisierte Angebot soll den Kontakt zwischen Bewohnern und deren Angehörigen verbessern. Das Café im Altenpflegeheim auf der Klosterinsel ist aber auch für Spaziergänger geöffnet.

Das Klostercafé öffnet ab sofort wieder jeden Sonnabend von 14 bis 16 Uhr seine Türen. Kuchen und Torten werden in Rickling beim Landesverein für innere Mission, zu dem das Klosterstift gehört, gebacken, teilte Dominik Zett, Leiter der Einrichtung auf der Klosterinsel am See in Bordesholm, mit. Bei der Wiedereröffnung wird die Zitronenrolle dabei sein, ist er sich sicher. „Die geht immer hervorragend, wie auch Schwarzwälderkirsch-Torte“, führt er lächelnd aus.

Bordesholm: Im Klosterstift fehlte ein Treffpunkt für alle

2001 hatte die heute 75-jährige Rita Petzoldt die Idee für das Klostercafé. „Meine Mutter und auch Schwiegermutter lebten hier im Pflegeheim. Irgendwie fehlte ein Treffpunkt für alle, wo man sich austauschen konnte. Die Angehörigen gingen ins Zimmer ihrer Lieben oder mit ihnen spazieren. Das ist es dann auch gewesen“, berichtete sie. Durch das Angebot des Cafés sei etwas mehr Gemeinschaft entstanden.

Rita Petzoldt (rechts) hat 2001 das Klostercafé gegründet. Seit 2019 lebt Inge Pauer im Klosterstift und hat regelmäßig das Cafè genossen. © Quelle: Frank Scheer

Das Team der ehrenamtlichen Helfer um Rita Petzoldt ist während der Corona-Pandemie etwas zusammengeschmolzen. „Neulinge, die beim Servieren helfen möchten, sind daher willkommen“, so die Gründerin. Jeweils drei Frauen im Wechsel sorgen sonnabends dafür, dass die Gäste mit Kaffee und Kuchen, aber auch mal mit einem Likör versorgt werden. Im Durchschnitt kamen bis zu 40 Gäste. Per Servierwagen fährt das Trio an die Tische, dort können die Gäste auswählen. „Ich mag die Geselligkeit“, so Inge Pauer, die seit 2019 im Klosterstift lebt. „Der Kuchen ist außerdem sehr lecker.“

Für den Leiter Dominik Zett hat das Klostercafé viele positive Aspekte. „Die Bewohnerinnen und Bewohner haben etwas mehr Leben um sich und können sich mit ihrem Geld etwas kaufen.“ Zudem sieht der Leiter das Angebot als Möglichkeit für die Öffentlichkeit, mal in die Einrichtung hineinzuschnuppern. Am Sonnabend, 10. Juni, wird das Klostercafé zum Literaturcafé – das Trio Wort & Ton mit Dietmar Bartussek, Fritz Bremer und Ulrike Both ist zu Gast.

Nicht nur das Klostercafé ist wiederbelebt. „Wir sind gerade dabei, die Chöre wieder zu Proben ins Haus zu holen“, so Zett. Vor der Corona-Pandemie haben bis zu vier Ensembles wöchentlich in der Einrichtung geübt. Wer im Klostercafé helfen möchte, kann sich unter Tel. 04322/755114 im Klosterstift melden.