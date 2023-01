﻿Nach dem Knatsch in Dänischenhagen: So steht es jetzt um Projekte

Dänischenhagen. Es war ein politisch ungewöhnliches Jahr in der Politik Dänischenhagen: Im Mai 2022 kündigten CDU und WIR an, Bürgermeister Horst Mattig (SPD) abzuwählen. Begründung: massive Kritik an seiner Arbeitsweise. WIR und CDU warfen ihm vor allem Verzögerungen in der Vorbereitung und Umsetzung von Beschlüssen sowie mangelnde Informationen vor.

Horst Mattig sah das zwar anders, wurde aber im August mit Zweidrittelmehrheit abberufen. Nun ist Olaf Kühl (WIR) Bürgermeister. Aus Sicht von CDU-Fraktionschef Tim Gabrys die richtige Entscheidung: Dänischenhagen habe sich Horst Mattig nicht mehr als Bürgermeister leisten können.

Tim Gabrys (CDU) kritisiert jahrelange Verzögerung

So habe dieser zum Beispiel die Sanierung des Abwassersystems der Teichkoppel für 250 000 Euro allein Dänischenhagen aufbürden wollen, obwohl auch Altenholz angeschlossen ist: für Tim Gabrys ein Betrug an den Bürgern von Dänischenhagen. Auch die jahrelange Verzögerung in Sachen Gewerbegebiet habe die Gemeinde, die sich hier längst Einnahmen erhoffte, pro Jahr sechsstellige Beträge gekostet, so Gabrys.

Bürgermeister Olaf Kühl (45) kam über den Sportentwicklungsausschuss in die Politik, ist seit 2018 Gemeindevertreter. Der Bau- sowie Wirtschaftsingenieur und verheiratete Vater von zwei Kindern hat sich zum Ziel gesetzt, eine Stunde pro Tag für das Bürgermeisteramt zu nutzen. „Ich habe ein gutes Team“, sagt er.

Dänischenhagen: Es gibt nun Beschlusskontrolle

Aus seiner Sicht hat sich einiges getan. So sei es hilfreich gewesen, in Dänischenhagen eine Beschlusskontrolle einzuführen: „Weder Verwaltung noch der Bürgermeister hatten einen Überblick.“ So wurde zum Beispiel erst im November der Bauantrag für den Kunstrasenplatz Dänischenhagen unterschrieben: „Ein Thema, das schon lange akut war“, sagt Olaf Kühl.

Ein Projekt, das Dänischenhagen beschäftigt und bei dem es noch hakt: Die Verkehrssituation an der Eiche soll verbessert werden. Hier sind auch Schulkinder unterwegs. © Quelle: Kerstin von Schmidt-Phiseldeck

Ähnlich sei es bei einem Hinweisschild am Sportheim Dänischenhagen gewesen, dass seit 2019 Thema war: Es wurde vor sechs Wochen angebracht. Für Kaltenhof vorgesehene Spielgeräte sollen nun nach dem Frost aufgestellt werden: einer von mehreren Punkten, wo eine Beschlusskontrolle gefehlt habe, so Olaf Kühl. „Wir haben an Geschwindigkeit aufgenommen“, findet er. Das Amt habe zudem vorgeschlagen, die Organisation zu überprüfen: Das möchte er „positiv begleiten“.

Schwung fürs interkommunale Gewerbegebiet

Für das interkommunale Gewerbegebiet Lehmkaten gebe es eine neue Satzung: Es geht mit Altenholz und Kiel um die lange geplante Erweiterung des Gewerbegebiets. Ziel sei dabei nach 16 Jahren ein angemessener Ausgleich zwischen den Kommunen und eine Verwaltungserleichterung gewesen. Die Erweiterung ist beschlossen. Wohl im ersten Quartal 2023 geht es um den Aufstellungsbeschluss für das Projekt.

Ziel sei es auch, den seit Frühjahr 2021 diskutierten Wohnmobilstellplatz an der Strander Straße, östlich der Bundestraße 503, auf den Weg zu bringen. Dort soll zudem das neue Feuerwehrhaus Dänischenhagen entstehen. Das ist, so Olaf Kühl, zwar im Außenbereich, wo das Bauen schwierig ist. Aber die Kommune verfolge ein abgestimmtes Ziel: „Das werden wir mit den Behörden erörtern.“ Man sehe dort gute Chancen für Wehr und Wohnmobil-Tourismus.

Auch beim Quartierskonzept sei früher nicht alles so gelaufen wie von der Politik vorgeschlagen, erklärt Olaf Kühl: Die Lenkungsgruppe habe nur zweimal getagt, es fehlte an Rücksprache. Ziel des Konzeptes sei es zum Beispiel zu prüfen, wo es in Dänischenhagen auf Gebäuden Möglichkeiten gibt, Photovoltaik-Anlagen unterzubringen. Für Bürgermeister Olaf Kühl ist auch wichtig, dass nun die Vorbereitungen zur Sanierung der Grundschule laufen. Da suche man gerade Planer.

Und wo hakt es zum Beispiel aus seiner Sicht? „Bei der Verlegung der Bushaltestelle von der Eiche Richtung Zebrastreifen“, sagt Olaf Kühl. Dabei gehe es darum, den Schulweg sicherer zu machen.