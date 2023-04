﻿Verstärkung für die Kampfschwimmer in Eckernförde

Die Kampfschwimmer in Eckernförde bekommen Verstärkung. Zwei neue Einheiten sind in Dienst gestellt, dazu kommt als dritte Einheit ein neues Ausbildungszentrum. Die Zahl der Dienstposten soll sich fast verdoppeln.

Eckernförde. Die älteste Spezialeinheit der Bundeswehr, das Kommando Spezialkräfte der Marine (KSM) mit den Kampfschwimmern, wird deutlich verstärkt. Der stellvertretende Marine-Inspekteur, Vizeadmiral Frank Lenski, stellte am Mittwoch in Eckernförde neue Einheiten des KSM in Dienst. Damit soll sich die Zahl der Dienstposten in dem Kommando Spezialkräfte bis 2025 auf rund 600 nahezu verdoppeln.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Seit 1974 sind die Kampfschwimmer im Marinestützpunkt Eckernförde beheimatet. Immer wieder hatte die Spezialeinheit in ihrer Geschichte Umstrukturierungen erfahren. Jetzt kommt ein Aufwuchs hinzu. Das heißt: Mit der Bootskompanie für Spezialoperationen und der Unterstützungskompanie werden zwei neue Einheiten aufgestellt.

In der Bootskompanie sind die verschiedenen Bootstypen zusammengefasst, in der Unterstützungskompanie sammeln sich Bereiche wie IT, Fernmeldewesen, Logistik, Instandsetzung, Taucher- und Fallschirmlager. Gleichzeitig wird die Gruppe Ausbildung aufgelöst und durch ein neues Ausbildungszentrum Spezialkräfte der Marine ersetzt. Damit nimmt die Elitetruppe Kurs auf die neue Struktur „KSM 2023+“.

Kommando Spezialkräfte der Marine in Eckernförde: 430 Dienstposten sind schon besetzt

Längst nicht alle der neuen Soldaten werden Kampfschwimmer sein, deren genaue Zahl geheim gehalten wird. „Wir stärken das Rückgrat des KSM, damit die Speerspitze, die Kampfschwimmer, besser agieren können“, sagt der Kommandeur, Fregattenkapitän Sebastian Schuldt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach seinen Angaben sind bereits 430 der angestrebten 600 Dienstposten besetzt. Für die Unterstützungseinheiten werde Nachwuchs einfacher zu finden sein als für die harte Ausbildung der Kampfschwimmer, ist Sebastian Schuldt überzeugt.

Mit der neuen Struktur, so Schuldt, sei die Basis geschaffen für ein zukunftsfähiges KSM – auch mit Blick auf die Ostsee vor dem Hintergrund des Kriegs Russlands in der Ukraine. Jetzt entstehe eine solide Grundlage. Vizeadmiral Lenski weiß um die Fähigkeiten des KSM.

Es habe in zahlreichen Einsätzen seine Leistungsfähigkeit unter Beweis gestellt. Mit den drei neuen Einheiten könnten die Spezialkräfte jetzt richtig durchstarten, sagte er. Das, was auf dem Papier stehe, müsse nun in den nächsten Jahren mit Leben gefüllt werden. „Das wird eine echte Herausforderung“, so Lenski.

Das Marinemusikkorps begleitet den feierlichen Appell zur Aufstellung der neuen Einheiten des KSM musikalisch. © Quelle: Christoph Rohde

Marinestützpunkt Eckernförde: Taucherübungshalle lässt noch auf sich warten

Im Marinestützpunkt Eckernförde sind mit dem neu errichteten Kampfschwimmer-Campus schon bauliche Voraussetzungen geschaffen. Weitere sollen folgen. Auch sechs neue Sicherungs-Speedboote für die Ausbildung und das Einsatztraining sind beschafft.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nur die Taucherübungshalle steht noch nicht zur Verfügung. Die problematische Sanierung zieht sich bereits seit über zehn Jahren. Als jüngster Termin für die Fertigstellung wird das erste Halbjahr 2024 angestrebt.

Tauchen und Schwimmen gehören zu den Kernkompetenzen der Kampfschwimmer. Die Einsatzgebiete der spezialisierten Soldaten sind vor allem die offene See, Küstengebiete, Flussmündungen und Binnengewässer.

Als maritime Komponente der Spezialkräfte der Bundeswehr sind sie Taucher, Fallschirmspringer, Speedboot-Piloten, Sprengstoffexperten und Einzelkämpfer. Im Ernstfall gehen die Kampfschwimmer als Erste in einen Einsatz – und das in gefährlichsten Situationen.

Maritime Spezialkräfte Eckernförde: Kampfschwimmer agieren in der Regel verdeckt

Die Fähigkeiten der maritimen Spezialkräfte sind umfangreich: Sie liefern Informationen aus Krisengebieten, befreien Geiseln, bringen gekaperten Schiffe wieder in Besitz. Sie wehren offensiv terroristische Bedrohungen ab und operieren verdeckt. Unterstützt werden die Kampfschwimmer dabei von speziellen Bootsteams und mobilen, maritimen Arzttrupps.