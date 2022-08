﻿Kommen nun doch bauliche Vorgaben für die Seegrundstücke in Bordesholm?

Die Grünen machen in Bordesholm weiter Druck und wollen den Bebauungsplan Bordesholmer Seeufer beschließen. Der soll regeln, was zukünftig auf den Grundstücken in der Eidersteder Straße und Heinztestraße möglich ist und was nicht. Die Debatte erfolgt im Bauausschuss am 30. August.

Der See in Bordesholm hat momentan einen stickenden Algenteppich zu bieten. Im Bauausschuss wird darüber beraten, ob für einen Teil der Seegrundstücke (im Hintergrund sind die Gebäude der Heintzestraße zu sehen) ein Bebauungsplan erstellt werden soll.

Bordesholm. Die Gemeinde Bordesholm wird in der Bauausschusssitzung am Dienstag, 30. August, ab 18.30 Uhr im Rathaus darüber beraten, ob für den größten Teil der Seegrundstücke in der Eidersteder Straße und Heintzestraße ein Bebauungsplan aufgestellt wird. Momentan gibt es keinen Plan.

Das Kreisbauamt in Rendsburg müsste bei baulichen Veränderung immer nach Paragraph 34 des Baugesetzes entscheiden, bei dem Maß und Art der umliegenden Häuser für eine Genehmigung ausschlaggebend sind. Der Bereich des geplanten Planes erstreckt sich von der Schlachterei Bracker nach Westen bis zum Ende der ehemaligen Kieler Tischfabrik (Kitifa).

Bündnis 90/Die Grünen hatten den B-Plan Bordesholmer Seeufer im April 2021 ins Gespräch gebracht. Eine Abstimmung erfolgt damals aber nicht. Auslöser für die Debatte war der Bau der zwei „großen Gebäude“ im Kattensal, die alles andere überragend quasi in zweiter Reihe hinter der Eidersteder Straße gebaut wurden. Eine luxuriöse Wohnung mit 100 Quadratmetern kostet 630.000 Euro. „Für diesen Bereich gibt es auch keinen B-Plan. So etwas könnte auch direkt am See passieren“, warnt Ursula Schulz-Ehlbeck, Fraktionssprecherin der Grünen. Auch eine Veränderungssperre, die von den Vertretern der CDU und auch SPD angeführt wurde, würde grundsätzlich die Gefahr nicht abschwächen.

Ob der geplante Aufstellungsbeschluss eine Mehrheit finden wird, ist unklar. Bei der Debatte vor einem Jahr hatte sich die FDP klar gegen ein Bebauungsplan ausgesprochen, vor allem wegen der Kosten. Laut Amt könnte die Erstellung eines B-Plans für den 6,3 Hektar großen Bereich rund 100.000 Euro kosten. Wie sich die beiden großen Fraktionen positionieren, ist offen. Bürgermeister Ronald Büssow (SPD) betonte: „Wir stellen in vielen Bereichen im Ort fest, dass es zu einem Umbruch kommt. Die Erben brauchen oder wollen die Grundstücke nicht und verkaufen an Investoren. Deshalb ist das Ansinnen der Grünen nachvollziehbar. Wir müssen aber auch klug mit Steuermitteln umgehen und da sind 100.000 Euro sehr viel Geld.“

Grüne: Negativbeispiel ist die Bahnhofstraße in Bordesholm

Aus Sicht des Bürgermeisters sollte man eine Bestandsanalyse machen und dann entscheiden, ob man einen B-Plan braucht. Aus Sicht von Ursula Schulz-Ehlbeck braucht man die planerischen Vorgaben auf jeden Fall, damit für alle Eigentümer in dem besagten Bereich die gleichen und transparenten Regeln gelten. Das Negativbeispiel sei die Bahnhofstraße im Zentrum, in dem gleich mehrere kleine Einzelhäuser großen Wohnanlagen gewichen sind und noch weichen werden. „Besonders krass wird es demnächst im Bereich Bahnhofstraße 53. Auf dem ehemaligen LVM-Versicherungen-Areal sind nun 22 Wohnungen vorgesehen.“ Im vergangenen Jahr war von 15 Eigentumswohnungen die Rede.

Der Seebereich sei aber „ein sehr sensibler Bereich“, so Gemeindechef Büssow. Aber momentan seien aus Sicht der Kommune keine gravierenden Veränderungen absehbar. Er hofft auf eine sachliche Debatte. Zum Kattensal betonte Büssow: „Das ist jetzt ein Übergang. Wenn der Bewuchs da mal fertig ist, sieht das auch moderater aus.“