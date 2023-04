Rendsburg

In Rendsburg hat der Kommunale Ordnungsdienst seine Arbeit aufgenommen. Doch was dürfen die Mitarbeitenden? Und woran erkennen Bürgerinnen und Bürger sie? Wir haben die wichtigsten Fragen und Antworten rund um den Kommunalen Ordnungsdienst in Rendsburg zusammengestellt.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket