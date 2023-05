﻿Das ist der neue Kreistag Rendsburg-Eckernförde

Rendsburg. Die Kommunalwahl im Kreis Rendsburg-Eckernförde hat die Karten neu gemischt. Im Kreistag werden künftig mehr Parteien vertreten sein. Die Satirepartei Die Partei und die aus der Querdenken-Bewegung hervorgegangene Basisdemokratische Partei Deutschland schafften mit jeweils knapp über 1000 Stimmen den Einzug ins Parlament und schicken je einen Vertreter.

Zu den Verlierern auf Kreisebene gehört vor allem die Wählergemeinschaft WGK. Trotz ihrer breiten Basis mit vielen Gruppen in den Gemeinden vor Ort reichten knapp 4000 Stimmen am Ende nur für zwei Mandate im Kreistag. Damit wird die WGK dort wegen einer landesweiten Neuregelung zur Mindestgröße künftig keine eigene Fraktion mehr stellen können.

Auch die Linke im Kreis verliert ihren Fraktionsstatus. Als einzige der kleineren Parteien musste sie Verluste verkraften (-1,9 Prozentpunkte) und schickt mit 1,4 Prozent nur einen Vertreter in den Kreistag.

FDP stellt wieder eine Fraktion

Bei der FDP reicht es auch künftig für eine eigene Fraktion. Bei 5,6 Prozent mussten die Liberalen zwar leichte Verluste verkraften (-0,2 Prozentpunkte), können aber mit drei Vertretern in den Kreistag einziehen. Für Spitzenkandidatin Tina Schuster ein klarer Auftrag, sich weiter für den Mittelstand und den Ausbau der Infrastruktur einzusetzen.

Vor allem aber ein Thema der Liberalen wird womöglich für einige Debatten sorgen: „Wir werden uns auch weiter dafür starkmachen, die Kreisumlage zu senken. Auch wenn wir wissen, dass das nicht einfach wird“, sagte Schuster am Wahlabend. „Unsere Kommunen brauchen das Geld.“ Mit Blick auf die AfD, die am Wahlabend im Kreis 7,5 Prozent erreicht hatte und mit fünf Vertretern die Zahl der Mandate mehr als verdoppelt hat, sprach Schuster von einem „beängstigenden Ergebnis.“

Grüne legen leicht zu

Auch für die Grünen, die mit 0,2 Prozentpunkten minimal zulegen konnten und nach CDU und SPD die drittgrößte Fraktion stellen (zehn Abgeordnete), ist der Auftrag klar. „Mobilität bleibt für uns ein großes Thema“, sagte Spitzenkandidatin Christine von Milczewski am Wahlabend im Rendsburger Kreishaus. „Gerade hier im ländlichen Raum.“ So wollen sich die Grünen dafür einsetzen, die Rad-Infrastruktur auszubauen und ein Rufbussystem zu etablieren. Vor allem aber sollen die Klimaschutzagentur des Kreises gestärkt und die sozialpolitischen Themen in den Fokus gerückt werden. Zum Beispiel mit einer kreiseigenen Gesellschaft, die unter dem Titel „Wohnwerk“ Wohnraum an sozial schwächere oder psychisch belastete Menschen vermittelt.

Der Überraschungssieger SSW, der mit neun Prozent und fünf Vertretern in den Kreistag einziehen wird, freut sich über den Rückenwind, der am Wahlabend im ganzen Land blies. Für Spitzenkandidat Michael Schunck und seine Fraktion soll es in den kommenden Jahren vor allem darum gehen, dem Fachkräftemangel zu begegnen. Dazu müsse es zum Beispiel gelingen, mehr Menschen mit Behinderung in den ersten Arbeitsmarkt zu bringen, sagte Schunck. Außerdem wolle sich der SSW im Kreis für eine Stärkung des Ehrenamtes sowie eine moderne medizinische Versorgung der Menschen einsetzen. „Da wollen wir unter anderem über mobile Arztpraxen sprechen“, sagte Schunck.

SPD mit klaren Verlusten

Verlierer des Abends waren mit einem Verlust von 4,6 Prozentpunkten die Sozialdemokraten. Zwar stellt die SPD im Kreis auch künftig die zweitstärkste Fraktion, der Abstand zu den Grünen schrumpft jedoch von sieben auf nur noch zwei Prozentpunkte. Zumindest über ein Direktmandat aus dem Wahlkreis Eckernförde-Süd sowie über die Ergebnisse ihrer Parteifreunde im Ostseebad konnte sich Spitzenkandidatin Anke Göttsch am Wahlabend freuen. Auch ihre Fraktion werde sich mit den elf Abgeordneten für die Verkehrswende im Kreis stark machen, kündigte Göttsch an. „Der Ausbau und die Weiterentwicklung des ÖPNV ist gelebter Umweltschutz“, sagte sie.

CDU wird stärkste Kraft

Für die Union war die Kreiswahl ein klarer Sieg. Mit 23 Direktmandaten stellt sie erneut die größte Fraktion. Einzig in Eckernförde lief es für die Christdemokraten nicht so gut. „Ich habe erwartet, dass es in Eckernförde schwer für uns wird“, sagte Ralf Kaufmann, CDU-Direktkandidat aus Rendsburg. „Das ganze Imland-Thema hat uns in Eckernförde nicht gut getan.“ Doch nun freue sich die Union über ihr Ergebnis und die vielen neuen Abgeordneten, die sie in den Kreistag schicken werde. „Unsere Fraktion wird jünger und weiblicher“, so Kaufmann.