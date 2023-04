﻿Kommunalwahl: Die SPD Kronshagen hat ihre Kandidaten aufgestellt

„Sozial. Für Dich. Für alle. Gemeinsam gestalten!“ Mit diesen Kernideen hat die SPD Kronshagen ihr Programm zur Kommunalwahl 2023 in Schleswig-Holstein aufgestellt.

Kronshagen. Die SPD Kronshagen tritt mit einem umfassenden Programm zur Kommunalwahl 2023 an. Frank Petzold wurde erneut als Direkt-Kandidat für den Kreistag Rendsburg-Eckernförde nominiert.

Die Kandidaten der SPD in den zwölf Wahlbezirken von Kronshagen: Andreas Bahnsen, Andreas Fuchs, Gunnar Heintze, Norbert Kaiser, Aron Schilke, Dr. Hans-Hermann Steinbeck, Inge Stoffers, Julian Thomsen, Gaby Weber, Wolfgang Weskamp. Anja Bull, stellvertretende Bürgervorsteherin, tritt aus beruflichen Gründen nicht erneut an.

Die SPD Kronshagen setzt sich für bezahlbaren Mietwohnraum ein

Schaffung von bezahlbarem Mietwohnraum auch für Familien, das steht im Programm an erster Stelle. Dazu: Mindestens 30 Prozent von neu gebauten Wohnungen sollen öffentlich gefördert werden. Und: das Prüfen der Schaffung von in Eigenregie von der Gemeinde gebauten Wohnungen, Hinterland-Bebauung großer Grundstücken und Dachgeschossausbau in Wohn- und Gewerbeimmobilien.

Die SPD will eine neue Stelle für eine Ämter-Lotsin schaffen. Die SPD setzt sich dafür ein, das Ausstattungsniveau von Kitas und Schulen zu erhalten. Investive und personelle Maßnahmen der Gemeinde sollen unterstützt und Kitaplätze bedarfsgerecht geschaffen werden.

Zur Mobilität gehört für die SPD der barrierefreie Ausbau der Bushaltestellen, das Umsetzen der Konzepte für Radwege und für Straßensanierung. Alle Ortsteile sollen über Bus, Rad und Auto an das Stadtbahnnetz Kiel und an die Regionalbahn nach Kiel und Eckernförde angebunden werden.

Das Bürgerhaus soll modernisiert werden. Im neuen Ortskern macht sich die SPD für Freiluftveranstaltungen im Sommer stark. Faire Nutzungsbedingungen der Sportstätten für Schul- und Breitensport, faire Bezahlung der Verwaltungskräfte, paritätische Besetzung des Jugendbeirates und die aufkommensneutrale Umsetzung der Grundsteuerreform sind weitere Punkte. Die SPD unterstützt die Landes-SPD bei der Forderung, Straßenausbaubeiträge abzuschaffen, wenn das Land diese vollständig kompensiert.