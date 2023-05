Überraschungen im Bordesholmer Umland

Prominentes Opfer der Kommunalwahl 2023 in Groß Buchwald: Der noch amtierende Bürgermeister Holger Gränert (CDU) wird nicht mehr im neuen Ortsparlament mitwirken. Das erklärte er bereits am Sonntagabend. Die CDU hat dort sieben Prozentpunkte verloren. In Wattenbek hingegen deutet sich eine spannende Bürgermeisterwahl an.