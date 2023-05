﻿Kommunalwahl 2023 in Groß Buchwald: CDU-Bürgermeister Holger Gränert tritt zurück

Überraschungen im Bordesholmer Umland

Wahlvorstand Lars Geffert leert die Wahlurne auf dem Tisch aus: Um 18.38 Uhr waren am Sonntag die Stimmen der Kreis- und Gemeindewahl in Sören ausgezählt. Damit war die Kommune die schnellste im Amt Bordesholm.

Prominentes Opfer der Kommunalwahl 2023 in Groß Buchwald: Der noch amtierende Bürgermeister Holger Gränert (CDU) wird nicht mehr im neuen Ortsparlament mitwirken. Das erklärte er bereits am Sonntagabend. Die CDU hat dort sieben Prozentpunkte verloren. In Wattenbek hingegen deutet sich eine spannende Bürgermeisterwahl an.

Frank Scheer WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket