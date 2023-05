﻿In Molfsee tritt die Unabhängige Wählergemeinschaft wieder an

Molfsee. Die Unabhängige Wählergemeinschaft in Molfsee setzt für die Kommunalwahl am 14. Mai auf einen Generationswechsel. Ziel ist, den Fraktionsstatus mit zwei Gemeindevertretern wieder zu erreichen. Dafür hat die UWM mit Sebastian Engel und Christian Hardt zwei junge Kandidaten vorn auf die Liste gesetzt. Bislang sitzen Manfred Kiekbusch und Hauke Timm für die UWM in der Vertretung in Molfsee, beide stehen auch wieder auf der Kandidatenliste.

Auf ihrem Flyer im laufenden Wahlkampf hat die UWM „Nur für Molfsee!“ als Titel stehen. Die Wählergemeinschaft betont damit ihre lokale Ausrichtung auf Themen in der eigenen Gemeinde. Übergeordnete Parteirichtlinien oder ideologische Überlegungen würden da keine Rolle spielen, verspricht die UWM. Außerdem wolle man bei Fragen, Problemen oder Ideen jederzeit für die Bürgerinnen und Bürger ansprechbar sein.

UWM will Entwicklungskonzept für eine Ortsmitte in Rammsee

Fehlende Führungskraft der Verwaltung bei der Neugestaltung einer neuen Ortsmitte im Ortsteil Rammsee hat die UWM ausgemacht. Es seien große Chancen vertan worden, mit einem Entwicklungskonzept die Ansiedlung von Läden, Ärzten oder auch einer Bücherei umzusetzen.

Außerdem setze sich die UWM seit Jahren für die Sanierung von Geh-, Rad- und Wanderwegen in der Gemeinde ein. Die Wählergemeinschaft fordert, dass die Gemeinde beim Einsatz von Solaranlagen auf öffentlichen Gebäuden zum Vorbild werden müsse. Das sei für den Klimaschutz und die Zukunft der jungen Bürger wichtig.

Die UWM schreibt in ihrem Programm, dass auch nach der Fusion der Amtsverwaltungen mit Sitz in Flintbek in der Gemeinde Molfsee ein Bürgerbüro als Anlaufstelle erhalten bleiben müsse. Zudem sollten im Zuge der Fusion mögliche Synergien genutzt und die Digitalisierung der Verwaltungsvorgänge vorangetrieben werden. Für die Molfseerinnen und Molfseer sollten Fahrten zum Amt nach Flintbek die Ausnahme bleiben.

Die UWM hat laut Vorsitzendem Manfred Kieckbusch aktuell rund 20 Mitglieder. Die Wählergemeinschaft ist bereits seit 1994 in Molfsee aktiv. Kieckbusch freut es besonders, dass es gelungen ist, junge Kandidaten wie Sebastian Engel und Christian Hardt aufzustellen, die beide bislang noch nicht in der Gemeindevertretung aktiv waren. Die Liste der UWM wird durch die erfahrenen Manfred Kieckbusch, Dr. Joachim Harpprecht, Olaf Lenz und Hauke Timm vervollständigt.