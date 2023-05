﻿SPD Rendsburg tritt mit Matthias Bruhn als Spitzenkandidat an

Rendsburg. Bildung für alle, bezahlbarer Wohnraum, Klimaschutz und ein starker Wirtschaftsstandort Rendsburg – das sind Anliegen der SPD in Rendsburg. Zur Kommunalwahl am 14. Mai führt Fraktionsvorsitzender Matthias Bruhn die Liste für die Wahl zur Ratsversammlung an. Auf ihn folgen Saskia Bruhn und Ralf Tams.

Für alle 16 Wahlkreise hat die SPD Rendsburg Direktkandidatinnen oder Direktkandidaten aufgestellt:

Marc-Olaf Begemann (1)

Matthias Bruhn (2)

Ralf Tams (3)

Rebecca Schoemer (4)

Maik Grill (5)

Gerrit van den Toren (6)

Lennard Tams (7)

Daniel Hundt (8)

Derya Duran (9)

Joachim Petersen (10)

Saskia Bruhn (11)

Jacob Grimm (12)

Siegfried Sjut (13)

Stephan Struve (14)

Mario Meß (15)

Kai Kirchner (16)

Das Ziel der SPD ist laut Wahlprogramm, dass alle Menschen unabhängig von ihrem sozialen Status, ihrer Herkunft, des Geschlechtes und sexuellen Orientierung die Möglichkeit zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben haben. Dazu will die Partei unter anderem einen Jugendbeirat in der Satzung verankern und eine barrierefreie Umgestaltung von städtischen Gebäuden vorantreiben.

Das sind die Kernthemen der SPD Rendsburg zur Kommunalwahl

Um für bezahlbaren Wohnraum zu sorgen, soll sich die Stadt Rendsburg an einer neu zu gründenden kommunalen Wohnungsgesellschaft beteiligen. Für mehr Klimaschutz will die SPD städtische Gebäude und Liegenschaften mit regenerativen Energien versorgen und Parkflächen in der Innenstadt entsiegeln. Außerdem nennt die Partei im Wahlprogramm eine schnelle Digitalisierung an Schulen und öffentlichen Einrichtungen als Ziel.