﻿Strande: Diese Kandidaten ziehen in die Gemeindevertretung ein

Strande. Die Freude der Grünen ist groß – in Dänischenhagen, in Schwedeneck und vor allem in Strande. In allen Gemeinden haben die Grünen über 20 Prozent geholt. In Strande bekamen sie bei der Kommunalwahl sogar 25,1 Prozent der Stimmen – bei ihrer ersten Kandidatur.

„Wir freuen uns riesig über das Ergebnis“, sagt Grünen-Spitzenkandidatin Andrea Schmädicke. „Schon mit der Gründung im November sind wir mit riesigem Elan herangegangen, grüne Themen voranzubringen und freuen uns über das Vertrauen der Wählerinnen und Wähler.“

Kommunalwahl 2023 in Strande: Grünen wollen mehr Transparenz schaffen

Die Wahl zeige, dass ihre Themen Anklang finden und dass die Wählerinnen und Wähler „Natur- und Artenschutz vor der Haustür wichtig finden“, so Schmädicke. Für die Strander Grünen sei das neben Verkehrsberuhigung und Transparenz gegenüber den Bürgerinnen und Bürger das wichtigste Thema. Was Transparenz betreffe, könnten sich die Grünen zum Beispiel Einwohnerversammlungen vor ihren Fraktionssitzungen vorstellen, erklärt Schmädicke.

„Wir freuen uns für alle grünen Themen auf die Zusammenarbeit mit den anderen Parteien“, so die Spitzenkandidatin. Das werden in Strande die CDU mit 45 Prozent der Stimmen und sieben Sitzen sein, die FDP mit zwei Sitzen bei 15,9 Prozent und die SPD mit ebenfalls zwei Sitzen bei 14 Prozent der Wählerstimmen. Besonders bemerkenswert ist in Strande überdies die herausragende Wahlbeteiligung von 72,8 Prozent.

CDU ist trotz Verlust mit Ergebnis der Kommunalwahl 2023 in Strande zufrieden

Im Vergleich zur Kommunalwahl 2018 hat die CDU zwar 10,4 Prozentpunkte verloren – Spitzenkandidat und Bürgermeister Holger Klink ist jedoch zufrieden. „Wir haben den Kuchen vorher durch drei geteilt, jetzt sind wir vier Fraktionen – da verlieren alle“, sagt er. „Wir haben sechs Direktkandidaten reinbekommen, vorher waren wir sieben – das ist eigentlich ein gutes Ergebnis.“ Im Vergleich zum Landestrend, wo die CDU laut infratest dimap auf 33,8 Prozent kommt, sei das Ergebnis der Strander CDU sogar „sehr gut“.

Holger Klink blickt jedoch direkt nach vorn. In den nächsten Tagen und Wochen würde besprochen, wer bereit sei, welche Verantwortung zu übernehmen. Dabei spricht er auch vom Bürgermeisteramt: „Ich war der Einzige, der gesagt hat: ’Ich stehe wieder zur Verfügung’“. Er schränkt jedoch ein: „Sicher ist gar nichts.“ Das Wahlergebnis zeige aber „einen großen Rückhalt, was mich freut“.

Dass die Zusammenarbeit mit SPD und FDP konstruktiv sei, wisse er aus der Vergangenheit. „Für die Grünen wird viel neu sein, für uns sicher auch“, sagt er. Mit Blick auf das Wahlergebnis von 25,1 Prozent würden sie jetzt „massiv gefordert sein, die Probleme anzugehen und zu lösen“.

FDP-Spitzenkandidat Jörn Claßen sieht das ähnlich. „Die Grünen werden jetzt arbeiten müssen – genauso wie wir auch“, sagt er. Einen Sitz mussten die Freien Demokraten abgeben. Das habe er erwartet, sagt Claßen. Dennoch: „Von drei auf zwei ist natürlich schon eine Enttäuschung.“ Auch, wenn es hätte schlimmer kommen können, sagt er. „Wir werden weiter gute Politik machen.“

Das will auch die SPD. „Wir waren die Fraktion mit den meisten Anträgen, da wollen wir nicht nachlassen – im Gegenteil“, sagt Spitzenkandidat Sönke Strand. Auch die SPD hat künftig nur noch zwei Sitze. „Wir haben uns schon ein wenig mehr erhofft“, sagt Strand angesichts der Stimmenverteilung. Der Zusammenarbeit mit den Grünen sieht er grundsätzlich positiv entgegen. Die SPD sei an der Sache orientiert. „Wenn die anderen das auch sind, sehe ich keinen Grund, warum das nicht klappen sollte.“