﻿Kommunalwahl 2023: Linke tritt in Eckernförde nicht mehr an

Um den Einzug in die Ratsversammlung in Eckernförde ringt im Mai eine Partei weniger: Die Linke hat sich entschlossen, im Ostseebad nicht anzutreten. Der Ortsvorstand Rainer Beuthel erklärt, warum.

Eckernförde. Die Linke tritt bei der Kommunalwahl am 14. Mai nicht mehr in Eckernförde an. Der Grund für diese Entscheidung: Es fehlt an Nachwuchs, erklärte der Ortsvorstand Rainer Beuthel. Auf Kreisebene will die Linke aber Wählerinnen und Wähler für sich gewinnen.