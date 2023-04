﻿UWF: Flintbek soll lebens- und liebenswert bleiben

Die Schule am Eiderwald, eine Kita in Voorde und der Ausbau der Sportanlagen und Spielplätze – das sind die Kernthemen im Wahlprogramm der Unabhängigen Wählergemeinschaft Flintbek (UWF).

Flintbek. Sie gehört zu den ältesten Wählergemeinschaften im Land Schleswig-Holstein: Seit 1961 gibt es in Flintbek die Unabhängige Wählergemeinschaft Flintbek (UWF). Drei Mitglieder vertreten die UWF derzeit in der Gemeindevertretung, „Das ist auch nach der Wahl unser realistisches Ziel“, sagt Vorsitzender Stefan Hansen.

Spitzenkandidat ist und bleibt Helmut Groß. Auf Platz zwei folgt Michael Muhs, auf dem dritten Platz steht Stefan Hansen, auf Platz vier folgt Thomas Rahn. Hansen und Groß betonen, dass kommunalpolitische Entscheidungen für die Bürgerinnen und Bürger transparent und nachvollziehbar sein müssen. „Wir nehmen die Bedenken und Sorgen der Menschen ernst und berücksichtigen sie bei unserer politischen Arbeit“, sagt Groß.

Kommunalwahl 2023: UWF möchte wieder drei Sitze in der Gemeindevertretung Flintbek

Dabei stehe eines klar im Fokus der politischen Arbeit der UWF. „Flintbeker Probleme erfordern Flintbeker Lösungen“, sagt Groß mit einem Schmunzeln.

Die Schule am Eiderwald ist ein zentrales Thema im Wahlkampf. Und auch eines, das von der UWF seit Jahren immer wieder im Fokus von Anträgen und Diskussionen steht. „Wir brauchen neuen Schwung für die Erweiterung der Schule, es wird zu viel abgewartet und taktiert“, kritisiert Groß in diesem Zusammenhang.

Und er erinnert daran, dass die UWF bereits 2019 den Antrag zur Erweiterung der Schule um sechs Fachräume und auf eine Modernisierung des Pavillontraktes gestellt hatte – der Antrag wurde abgelehnt. „Viel mehr ist seitdem auch nicht passiert, und das muss sich ändern.“

Die UWF-Mitglieder sind der Meinung, dass der Neubau eines Fachraumzentrums geeignet ist, um in eine Phase der Erweiterung und Modernisierung der Schule am Eiderwald einzutreten, „Wir werden am Ball bleiben“, verspricht der Fraktionschef: „Leider gibt es bislang kein tragfähiges Konzept, weil zu lange über das Wie diskutiert wird.“

Wie hartnäckig die UWF in Flintbek Ziele verfolgt, belegt das langjährige Engagement in Sachen Kita in Voorde. „Für uns stand immer fest, dass in Voorde Betreuungsbedarf besteht“, betont Groß. Seit Jahren habe die UWF immer wieder Anträge gestellt, um dort eine Kita einzurichten. Nun ist es geschafft: „Am ehemaligen Gerätehaus der Feuerwehr Voorde wird eine Kita entstehen, darüber sind wir sehr glücklich, denn wir haben lange dafür gekämpft.“

UWF wünscht Modernisierung des Hauses der Jugend in Flintbek

Auch in Sachen Ämterfusion hat man bei der UWF eine eigene Meinung. „Wir waren immer ein Befürworter, denn die Synergieeffekte und Einsparungen sind positiv. Wir erhalten eine große, schlagkräftige Verwaltung und sparen natürlich auch Leitungsposten und damit Kosten ein“, sagt Groß.

Für ein weiteres Thema steht die UWF ebenfalls. „Wir wollen eine generationenfreundliche Gemeinde werden. Wir haben die Senioren ebenso wie die Kinder und Jugendlichen im Blick“, so Helmut Groß. „Wir haben neue Formen des Zusammenlebens in der Seniorenpolitik im Fokus, aber auch der Ausbau der Sportanlagen und Spielplätze ist uns wichtig, da durch die Zahl der Neubaugebiete auch mehr Bedarf an Spiel- und Sportstätten sein wird.“ Ein weiteres Ziel der UWF: LED-Technik und eine Modernisierung des Hauses der Jugend in Flintbek.