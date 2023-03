﻿Kommunalwahl: UWB hofft mit 21 Leitlinien und FDP-Akteuren auf Rückenwind

Thorsten Pogge (links) und Hubert Hepp hoffen auf Zuwachs in ihrer UWB-Fraktion nach der Kommunalwahl in Bordesholm.

Die Unabhängige Wählergemeinschaft Bordesholm (UWB) hofft bei der Kommunalwahl auf einen Stimmenzuwachs. Am 14. Mai 2023 soll ein dritter Sitz in der Gemeindevertretung her – und das nicht nur mit Unterstützung von Akteuren der örtlichen FDP, mit der die UWB eine Kooperation eingegangen ist.

