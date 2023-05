In der nächsten Felmer Gemeindevertretung wird die Wählergemeinschaft Felm die absolute Mehrheit haben. Sie holte am Sonntag alle sechs Direktmandate. Das sind ihre Pläne für die Gemeinde.

Felm. In Felm gibt es eine neue politische Mehrheit: Die Wählergemeinschaft Felm (WGF), die erstmals in der ganzen Gemeinde zur Kommunalwahl antrat, holte am Sonntag alle sechs Direktmandate und damit die absolute Mehrheit in der Gemeindevertretung. 51,7 Prozent der Stimmen bedeuten für die Wählergemeinschaft einen Zuwachs um 25 Prozentpunkte. Die CDU verlor knapp 13 Punkte und landete bei 31 Prozent, die SPD bei 17,3 Prozent.