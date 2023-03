Treten zur Kommunalwahl 2023 an (v. li.): Norbert Koch, Ralf Lemke, Joachim Wendt-Köhler, Edzard Siebelts, Gesa Gaedeke, Jörg Wetzel, Maike Lemke, Anne Lillich-Schulte, Paul-Gerhard Haas, Andreas Seidel.

Die Sozialdemokraten haben ihr Programm und die Kandidaten für die Kommunalwahl am 14. Mai vorgestellt. Spitzenkandidat in Gettorf ist Joachim Wendt-Köhler. Worauf die SPD außerdem setzen will.

