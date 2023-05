﻿Kommunalwahl in Altenholz: CDU ist wieder stärkste Kraft

Kostenfrei bis 23:14 Uhr lesen

AWG legt zu

Im Altenholzer Rathaus verfolgen die Vertreterinnen und Vertreter der Parteien das Ergebnis auf der Leinwand und an den Pinnwänden.

Die CDU hat ihren Platz an der Spitze verteidigt: 31, 7 Prozent der Wählerinnen und Wähler in Altenholz machten ihr Kreuz bei den Christdemokraten. Der große Gewinner des Abends ist die AWG: Die Wählergemeinschaft holte vier Direktmandate – so viele wie nie.