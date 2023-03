﻿Kommunalwahl in Dänischenhagen: Bürgermeister Kühl führt WiR-Liste an

Dänischenhagen. Die Wählergemeinschaft „WiR für Dänischenhagen“ (WiR) bringt sich in Stellung für die Kommunalwahl am 14. Mai 2023. Dabei setzt sie auf den vorderen Listenplätzen auf kommunalpolitisch erfahrene Mitglieder.

Die ersten neun Listenplätzen sind mit den Direktkandidaten der drei Wahlkreise in Dänischenhagen besetzt. Bürgermeister Olaf Kühl ist der Spitzenkandidat und steht erneut für das Bürgermeisteramt zur Verfügung. „Die vielen positiven Rückmeldungen aus dem Dorf haben mich in meinem Wunsch bestärkt, als Bürgermeister weiterzumachen,“ sagt er.

WiR für Dänischenhagen: Drei Kandidaten treten zum ersten Mal an

Auf den drei folgenden Plätzen finden sich mit Christoph Ball, Jan Joachim und Christian Bock drei erfahrene Gemeindevertreter. Auf Platz 5 tritt erstmals Joachim Lange an. Ingolf Scheffler kandidiert zwar auf Platz 6, wird sich aus beruflichen Gründen allerdings vom Amt des Fraktionsvorsitzenden zurückziehen. Ihm folgen Björn Scharnberg sowie Marco Mumm und Fritz Remuß. Mumm und Remuß kandidieren ebenfalls zum ersten Mal. Die Listenplätze 10 bis 17 komplettieren Hannemarie Piel, Dieter Mordhorst, Dr. Martin Steiner, Barbara Isensee, Sven Carstens, Marco Lewitzke, Thorsten Kloss und Simone Fichtner-Kaul.

Angesichts der Tatsache, dass die Grünen in diesem Jahr als vierte Kraft in Dänischenhagen antreten, zweifeln die Kandidaten, ob sie das Ergebnis von 2018 mit rund 40 Prozent der Wählerstimmen und sieben Direktmandaten halten können. Bürgermeister Olaf Kühl ist dennoch optimistisch: „Wir haben gute inhaltliche Arbeit geleistet, dadurch unsere 2018 gesetzten Ziele fast alle erreicht und den Informationsfluss zwischen Bürgermeister und den Fraktionen in der Gemeindevertretung seit dem letzten Jahr deutlich verbessert. Darauf können wir gemeinsam aufbauen!“