﻿Trotz teils verschobener Kreiswahl: So wird in Eckernförde gewählt

Eckernförde. In Eckernförde gibt es zur bevorstehenden Kommunalwahl eine Besonderheit: Die Kreiswahl für die Wahlbezirke 1 bis 7 ist verschoben. Das betrifft vor allem den Norden der Stadt. Die Verwaltung weist aber ausdrücklich darauf hin, dass die Gemeindewahl für die Zusammensetzung der Ratsversammlung in allen Wahlbezirken 1 bis 14 am kommenden Sonntag, 14. Mai, stattfindet. Sie ist nicht von der Kreiswahl-Abweichung berührt.

Bürgergespräche hätten gezeigt, dass offenbar einige Wähler durch die teilweise Verschiebung der Kreiswahl verunsichert seien, sagt Gemeindewahlleiter Stefan Nimmrich. Manche glaubten, dass damit auch die Gemeindewahl auf den späteren Termin falle. „Dem ist aber nicht so“, betont Nimmrich. Die Gemeindewahl zur Ratsversammlung laufe in allen Eckernförder Stimmbezirken gleichermaßen am 14. Mai.

Warum muss die Kreiswahl im Stadtnorden nachgeholt werden?

Parallel geben die Bürger in den Eckernförder Wahlbezirken 8 bis 14 am kommenden Sonntag auch ihre Stimme für die Kreistagswahl ab. Anders sieht dies in den Wahlbezirken 1 bis 7 aus. Hier verschiebt sich die Kreistagswahl – und nur diese – auf den Sonntag, 11. Juni. Grund für die Nachwahl: Ein Bewerber der Partei „Die Basis“ ist gestorben. Die Stimmzettel, die auch seinen Namen tragen, waren allerdings schon gedruckt. Deshalb muss die Kreiswahl in den Wahlbezirken 1 bis 7 am 11. Juni nachgeholt werden.

Was müssen die betroffenen Wähler dabei beachten?

Für den Ablauf in Eckernförde bedeutet dies, dass auch nach der Kommunalwahl am 14. Mai der „ganze Apparat hochgefahren bleibt“, so Nimmrich. Sprich: Das Briefwahllokal in der Bürgerbegegnungsstätte wird am Montag, 15. Mai, wieder geöffnet und bleibt dann für die Nachwahl zum Kreistag in den Eckernförder Wahlbezirken 1 bis 7 eine Anlaufstelle. Bei der Gemeindewahl in diesen Bezirken erhalten die Wähler die Wahlbenachrichtigung „als Erinnerung“ für die verschobene Kreiswahl wieder zurück. Bereits beantragte Briefwahlunterlagen werden automatisch mit dem neuen Stimmzettel ab dem 15. Mai zugeschickt.

Wie viele Eckernförder haben schon Briefwahl beantragt?

Insgesamt sind in Eckernförde 18 653 Wahlberechtigte zur Teilnahme an der Kommunalwahl am kommenden Sonntag aufgerufen. Von der Verschiebung der Kreiswahl im Norden der Stadt ist etwa die Hälfte betroffen. 3242 Bürger haben bereits von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, Briefwahlunterlagen zu beantragen. Die Zahl sei im Vergleich zur Wahl in 2018 leicht angestiegen, sagt Andrea Maué, stellvertretende Gemeindewahlleiterin.

Für Elke und Gerhard Demke ist die Stimmabgabe zur Kommunalwahl eine Selbstverständlichkeit. Sie nutzen vorab die Briefwahlmöglichkeit in der Bürgerbegegnungsstätte. © Quelle: Christoph Rohde

Zu den Briefwählern gehörten am Mittwoch auch Elke und Gerhard Demke. Sie nutzten die Gelegenheit, in der Bürgerbegegnungsstätte gleich ihren Stimmzettel einzuwerfen. Die Teilnahme an der Kommunalwahl ist für das Ehepaar selbstverständlich. „Man sollte nicht nur meckern, sondern sich beteiligen“, sagt Elke Demke. Schließlich, so ergänzt ihr Mann Gerhard, gehe es um die Entscheidungen vor Ort. „Das sollte jeden Bürger interessieren.“ Beide wollen Sonntagabend den Wahlausgang verfolgen.

Wo kann ich die aktuellen Wahlergebnisse sehen?

Dazu haben die Bürger in Eckernförde verschiedene Möglichkeiten. Im Ratssaal werden Sonntag ab 19 Uhr die Balkendiagramme aus den Wahlbezirken an die Videoleinwand projiziert, auch an Stellwänden in der Bürgerhalle werden die eintreffenden Wahlergebnisse ausgehängt. Die Kieler Nachrichten berichten online in einem Liveblog über die aktuellen Entwicklungen und Ergebnisse des Wahltags.

Welche Parteien treten in Eckernförde an?

In Eckernförde stellen sich CDU, SPD, Grüne, FDP, SSW und AfD zur Wahl. Die Linke tritt nicht wieder an. 2018 errang die CDU in der Stadt 14 Sitze, die SPD 9, die Grünen 8, der SSW 4 sowie die FDP und die Linke jeweils drei Sitze.