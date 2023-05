﻿FDP in Flintbek will mehr Digitalisierung und weniger Bürokratie

Flintbek. Digitalisierung, flache Hierarchien in der Verwaltung und Entbürokratisierung – das sind die Hauptziele der FDP in Flintbek. Zur Kommunalwahl tritt die Partei mit Regine Schlegelberger-Erfurth als Spitzenkandidatin an. Sie ist bereits Gemeindevertreterin und hat sich im Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Soziales engagiert. Auf Listenplatz zwei folgt Alexander Wachs, und auf Listenplatz 3 tritt für die FDP Flintbek Katrin Richter an.

„Das Team wird den Menschen und seine Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellen“, teilt die FDP Flintbek mit. Die Liberalen kritisieren „überbordende Bestimmungen in Bebauungsplänen, Städtebauförderung oder die versuchte kommunale Wärmeplanung“ als Konzepte, die „Sie als mündigen Bürger einschränken“. Der Abbau von Bürokratie sei deshalb eines der Kernziele der FDP in Flintbek. Außerdem setze sie sich für die Förderung der Digitalisierung ein.

FDP Flintbek will ehrenamtlichen Bürgermeister für die Gemeinde

Für die Gemeinde Flintbek strebt die FDP künftig einen ehrenamtlichen Bürgermeister an. „Dies spart nicht nur Kosten, sondern sorgt auch für das notwendige „know how“ des lebenserfahrenen Bürgers in der Verwaltung“, heißt es im Wahlprogramm. Die Professionalität werde durch einen hauptamtlichen Amtsdirektor gewährleistet.

In der Bildungspolitik setzt sich die FDP Flintbek laut Wahlprogramm für eine schnelle Sanierung und einen Teilneubau der Schule am Eiderwald und den Ausbau der Kindertagesstätten in den neuen Baugebieten und in allen bestehenden Ortsteilen ein. Außerdem fordert sie einen Masterplan für die Unterbringung der Flüchtlinge im Amt. Das Ziel müsse eine homogene Verteilung im Gesamtgebiet sein.