﻿Gettorf: CDU bleibt stärkste Kraft in der Gemeinde – SSW holt zwei Sitze

Gettorf. Die CDU ist der klare Gewinner der Kommunalwahl in Gettorf. In der kommenden Gemeindevertretung werden sie erneut die größte Fraktion stellen. Die Christdemokraten holten am Sonntag 44,5 Prozent und verbesserte sich somit um 7,4 Prozentpunkte gegenüber 2018. Sie holten alle zehn Direktmandate. „Wir sind mehr als zufrieden“, freute sich Spitzenkandidat Marco Koch.

Verluste hinnehmen mussten hingegen SPD, Grüne und FDP. Die SPD verschlechterte sich um ganze 12 Prozentpunkte auf 19,5 Prozent, bleibt aber zweitstärkste Kraft, knapp vor den Grünen. Die Grünen mit Spitzenkandidat Henning Arndt verloren 1,4 Punkte und holten 17,3 Prozent. Beide Parteien werden in der neuen Gemeindevertretung vier Sitze haben.

Die FDP unter Spitzenkandidatin Susanne Rohlfs erhielt 10,8 Prozent der Stimmen, das sind 2 Prozentpunkte weniger als noch vor fünf Jahren. Das entspricht zwei Sitzen für die FDP. Damit drehte sich für Grüne und FDP der Trend: 2018 hatten beide Parteien gegenüber der vorherigen Kommunalwahl zugelegt.

SSW holt auf Anhieb 8 Prozent in Gettorf

Erstmals zur Gemeindewahl in Gettorf angetreten war in diesem Jahr der SSW, der auf Anhieb 8 Prozent holte und ebenfalls zwei Sitze in der Gemeindevertretung haben wird.

Die neue Gemeindevertretung kommt am 21. Juni zur konstituierenden Sitzung zusammen. Die neuen Gemeindevertreter werden dann auch einen neuen Bürgermeister wählen. Hans-Ulrich Frank (CDU) war nach einer Amtszeit als Gettorfer Bürgermeister nicht wieder angetreten. CDU-Spitzenkandidat Marco Koch hatte bereits vergangenes Jahr verkündet, Franks Nachfolger werden zu wollen – die Chancen stehen nun sehr gut.

„Wir werden weiterhin mit allen Fraktionen sehr gut zusammenarbeiten“, ist Koch sich sicher. Noch bei der Auszählung habe er mit den Grünen gesprochen und danach die SPD besucht, bevor er zu seiner eigenen Wahlparty aufbrach. Das gute Abschneiden seiner Partei erklärt sich Koch mit dem engagierten und diversen Team der CDU Gettorf.

Die Wahlbeteiligung in Gettorf lag bei 61,5 Prozent und damit wie auch schon 2018 deutlich über dem Landesdurchschnitt. Insgesamt waren 6302 Wahlberechtigten zur Stimmabgabe aufgerufen, von denen 3878 ihre Stimme abgaben. 49 der abgegebenen Stimmen waren ungültig. Der letzte Wahlkreis war um 21:40 Uhr ausgezählt.