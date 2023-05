﻿Kommunalwahl in Groß Vollstedt: Wie „Die Partei“ auch mit Satire der Gemeinde helfen will

Groß Vollstedt. Im Sommer 2022 gründeten sechs Männer aus Groß Vollstedt den bislang einzigen Ortsverband von „Die Partei“ im Amt Nortorfer Land. Dies sind Friedrich Wichmann, Christian Elsasser, Tim Keßeboom, Dr. Lauri Panitzsch, Arndt Sander und Finn Hanisch. „Die Partei“ fällt zwar vielerorts durch satirische Aussagen auf, doch dem Sextett geht es auch um ganz konkrete Anliegen. Auslöser für den Zusammenschluss waren, wie sie berichten, die in der Gemeindevertretung seit Jahren schwelenden Diskussionen über ein Grundstück, auf dem zum Teil ein Kindergartenspielplatz, zum Teil ein Wohngebiet entstehen soll.

„Die Partei“ in Groß Vollstedt will den langen Streit über das Bebauungsgebiet Am Sportplatz mit einem Bebauungsplan beilegen. Die Pläne für einen seit fünf Jahren geplanten Markttreff sollen neu aufgerollt und nach geeigneten Flächen im Ortszentrum gesucht werden. „Die Machbarkeitsstudie, die den Bau am Ortsrand empfiehlt, ist zwei Jahre alt. Im Dorf haben sich seitdem Dinge verändert, der Bäcker hat geschlossen“, sagt Wichmann.

„Wir wollen die Leute in der Gemeindepolitik mitnehmen“, so Wichmann. Eine Idee: „Die Partei“ will feste Sitzungstermine einführen, dies führe zu einer leichteren Planbarkeit einer Teilnahme.Pläne nicht-öffentlich vorzuberaten, lehnt „Die Partei“ ab.

Ein Grund für die Gründung des Ortsverbands von „Die Partei“ ist aber auch: „Wir mögen Satire“, sagt Friedrich Wichmann. Und: „Die Mitgliedsbeiträge in anderen Parteien sind unfassbar hoch. Wir hingegen wurden von „Die Partei“ bei der Gründung unterstützt.“

Nach der Kommunalwahl 2018 erhielt die SPD in Groß Vollstedt sechs Sitze, die CDU und die Kommunale Wählergemeinschaft KWG kamen auf je drei Sitze. Zur Kommunalwahl am Sonntag tritt dort neu die Wählergemeinschaft „Bürger und Bürgerinnen in Groß Vollstedt“ (BiG) an, die sich auch aus Kandidaten zusammensetzt, die früher für CDU und KWG antraten. bk